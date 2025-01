Dynasty Warriors Origins: Gelungener Neustart der Reihe? Internationale Testwertungen im Überblick

„Dynasty Warriors: Origins“ in der Test-Übersicht: Am kommenden Freitag wird mit „Dynasty Warriors: Origins“ nach sieben Jahren der neueste Teil der altbekannten Musou-Reihe erscheinen. Doch konnten die Massenschlachten auch die Kritiker überzeugen? Wir verschaffen euch einen Überblick über die internationalen Testwertungen.

„Dynasty Warriors: Origins“ stellt den neuesten Eintrag der altehrwürdigen Musou-Reihe dar, die für ihre bildschirmfüllenden Massenschlachten gegen tausende Widersacher bekannt ist. Der erste Teil der Reihe wurde bereits 1997 veröffentlicht, sodass das Franchise mittlerweile mehr als 30 Spiele und Spin-Offs umfasst. Der letzte Hauptteil erschien vor sieben Jahren, während „Dynasty Warriors: Origins“ ab dem 17. Januar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein wird.

Doch das Review-Embargo zu „Dynasty Warriors: Origins“ fiel bereits am heutigen Montag. Dadurch stehen schon jetzt eine Vielzahl von Tests zum kommenden Actionspiel bereit, die interessierten Spielern verraten, ob mit dem neuesten Teil der angestrebte Neustart der Reihe geglückt ist. Um einen Überblick über die Reviews zu gewähren, haben wir die internationalen Eindrücke und Testwertungen für euch zusammengefasst.

Das sagt die Videospiel-Presse zu Dynasty Warriors: Origins

Ein kurzer Blick auf Metacritic verrät: Mit einem Metascore von 81 bei aktuell 36 vorliegenden Tests scheint die Musou-Reihe mit „Dynasty Warriors: Origins“ ein gelungenes Comeback zu feiern. Ein ähnliches Bild zeigt sich zudem auf Opencritic, wo nach 39 Reviews eine durchschnittliche Wertung von 83 Punkten zugrunde liegt.

Gelobt werden in den Tests zu „Dynasty Warriors: Origins“ vor allem die gewaltigen Massenschlachten, die durch das flüssige und befriedigende Kampfsystem nach wie vor das Highlight darstellen. Im Vergleich zu den früheren Spielen haben die Entwickler an genau den richtigen Stellen nachgebessert, sodass die Kämpfe mehr Tiefe und Abwechslung bieten. Auch die integrierten RPG-Elemente kommen bei den Testern gut an und sorgen für zusätzliche Motivation. Und auch die grafische Präsentation und Performance sei im Vergleich zu den Vorgängern ein großer Fortschritt.

Kritisiert wird hingegen die Geschichte von „Dynasty Warriors: Origins“, die von den Testern oftmals als zu einfach und vorhersehbar bezeichnet wird. Demnach fehle es dem Spiel vor allem an komplexen Charakteren und emotionaler Tiefe. Und auch wenn die Massenschlachten definitiv für jede Menge Spaß sorgen, kann sich im Laufe der Zeit durch das repetitive Gameplay etwas Monotonie einstellen. Außerdem bemängeln einige Kritiker die fehlenden Innovationen – die Entwickler hätten sich stattdessen zu sehr an den bewährten Konzepten orientiert.

Internationale Testwertungen zu Dynasty Warriors: Origins im Überblick

Vollen Lobes zeigt sich der Autor von Digitally Downloaded, der die Höchstwertung vergibt: „Insgesamt ist Dynasty Warriors Origins ein großes, explosives und unglaublich unterhaltsames Actionspiel und, seinem Titel treu bleibend, ein bewusster Versuch von Koei Tecmo, zu den Qualitäten zurückzukehren, die so viele Menschen über die Jahre an der Serie geliebt haben. Lu Bu ist furchterregend, Sun Shangxiang ist die größte Tomboy der Geschichte, Zhuge Liang ist brillant, und all diese Geschichten mit so viel Energie zu erleben, ist einfach unglaublich.“

Aber auch die Kollegen von IGN vergeben 9 von 10 Punkten: „Dynasty Warriors: Origins bietet nicht nur die größte Anzahl an Gegnern, die die Serie jemals gleichzeitig auf den Bildschirm gebracht hat, sondern vertieft auch das Kampfsystem, verbessert die Geschichte und bietet eine gute Wiederspielbarkeit.“

IGN Deutschland sieht das ähnlich: „Dynasty Warriors: Origins ist der Neustart, den die Serie brauchte – eine gelungene Mischung aus übertriebener Wuxia-Action, etwas Strategie und wirklich massiven Armeen.“

Etwas verhaltener, aber immer noch positiv zeigt sich der Tester von PushSquare, mit einer Wertung von 8 Punkten: „In vielerlei Hinsicht ist Dynasty Warriors: Origins die Serie in ihrer besten Form. Die gigantischen, atemberaubenden Schlachten, das angespannte Kriegsdrama, der vom Spieler getriebene Machtmissbrauch – es ist eine durch und durch beeindruckende Rückkehr zur Form für ein Franchise, das sich vor sieben Jahren fast selbst demontiert hätte. Origins ist nicht nur ein Wasserspiel-Spin-off – es ist sowohl eine Evolution der Formel als auch eine fantastische Umsetzung dessen, was Dynasty Warriors immer zu sein bestrebt war.“

Etwas schlechter schneidet das Spiel bei VGC ab, die 6 von 10 Punkten vergeben: „Dynasty Warriors: Origins wird genug für Fans bieten, aber weder neue Spieler noch Serienveteranen umhauen. Das Ausmaß der Schlachten im Spiel und die solide Performance sind beeindruckend, aber es gibt außerhalb davon wenig, worüber man schreiben könnte.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht (Auszug):

Digitally Downloaded – 100

IGN – 90

TheSixthAxis – 90

Noisy Pixel – 90

IGN Deutschland – 90

MGG – 85

Gamers Heroes – 85

Game Rant – 80

TechRadar Gaming – 80

PushSquare – 80

Worth Playing – 80

GamingBolt – 80

GamingTrend – 70

Gamereactor UK – 70

Screen Rant 70

Siliconera – 70

VGC – 60

VideoGamer – 60

Weitere Meldungen zu Dynasty Warriors: Origins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren