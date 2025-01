Switch 2: Ubisoft soll mehrere Ports in Arbeit haben – Bericht

Während alle Welt noch auf die offizielle Vorstellung der Nintendo Switch 2 wartet, gibt es wieder einmal neue Gerüchte zu der kommenden Konsole. Diese drehen sich dieses Mal um die mögliche Unterstützung des Geräts durch Ubisoft.

Der französische Entwickler und Publisher steckt derzeit in einer tiefen Krise und soll zuletzt Übernahmegespräche mit dem chinesischen Entertainment-Konglomerat Tencent geführt haben. Wie der Insider „Nate the Hate“ wissen will, soll Ubisoft dennoch zahlreiche Ports für den Nachfolger der Nintendo Switch planen.

Ubisoft plant mit neuen und alten Spielen

In seinem letzten Podcast behauptete der Leaker, dass Ubisoft „mehr als ein halbes Dutzend“ Spiele für die Nintendo Switch 2 in der Entwicklung habe. Darunter würden sowohl Ports kommender Titel als auch neuere Veröffentlichungen und ältere Spiele fallen.

Im Rahmen des Launches soll etwa „Assassin’s Creed Mirage“ für die neue Konsole zur Verfügung stehen. Auch soll Ubisoft derzeit an einer Umsetzung von „Assassin’s Creed Shadows“ arbeiten. Dieser Titel soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

„Nate the Hate“ gab in seinem Podcast außerdem an, dass Ubsioft „Rainbow Six: Siege“ sowie seine „The Division“-Reihe auf die nächste Konsole von Nintendo bringen will. Darüber hinaus soll auch ein Bundle von „Mario + Rabbids“ mit den beiden Shootern in Betracht gezogen worden sein. „Rainbow Six: Siege“ erschien ursprünglich am 1. Dezember 2015.

Wird die Switch 2 schon bald enthüllt?

„Nate the Hate“ sorgte kürzlich mit seiner Voraussage der Ankündigung der Nintendo Switch 2 für Furore. So gab der Leaker und Insider an, dass die Konsole noch in dieser Woche vorgestellt werden soll. Als Datum wurde dafür der kommende Donnerstag, der 16. Januar 2025 auserkoren.

Allerdings steht Nate mit seiner Aussage nicht alleine da. Auch der häufig gut informierte Tom Warren von den Kollegen von The Verge bestätigte, dass Nintendo seine nächste Konsole noch in dieser Woche präsentierten wird.

