Switch 2: Offizielle Ankündigung soll noch diese Woche erfolgen – Bericht

Update: Mittlerweile hat sich auch der für gewöhnlich gut informierte Journalist Tom Warren vom Magazin TheVerge zur Ankündigung der Switch 2 geäußert und ebenfalls bestätigt, dass Nintendo die Präsentation in dieser Woche abhalten wird.

Originalmeldung: Ankündigung der Switch 2 bereits in wenigen Tagen? Offenbar scheint Nintendo nun doch kurzfristig auf die Leaks der vergangenen Zeit zu reagieren, die unter anderem das angebliche Design der Hybrid-Konsole zeigten und auch einen Blick auf die neuen Joy-Con-Controller gewährten.

So will ein bekannter Insider jetzt in Erfahrung gebracht haben, dass Nintendo seine neue Konsole noch im Laufe dieser Woche offiziell vorstellen wird. Allerdings sollen die Japaner einem 2-Stufen-Plan folgen.

Enthüllung der Switch 2 in dieser Woche?

Bei dem besagten Insider handelt es sich um den als bislang zuverlässig geltenden „Nate the Hate“ der in seinem neusten Podcast über die offizielle Ankündigung der Switch 2 sprach. Demnach soll Nintendo die Switch 2 bereits am nächsten Donnerstag, dem 16. Januar 2025 ankündigen. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Nintendo Switch 2 in der kommenden Woche vorgestellt wird … Mir wurde gesagt, dass Switch 2 am Donnerstag, dem 16. Januar, vorgestellt wird … in nur wenigen Tagen“, so der Branchenkenner.

Doch „Nate the Hate“ zufolge wird Nintendo die Ankündigung der Switch 2 in zwei Teile spalten, sodass am Donnerstag zunächst nur die Hardware im Mittelpunkt stehen soll, bevor die ersten Spiele für die Switch 2 zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden sollen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Nintendo bereits bei der Ankündigung der ersten Switch.

Der Insider erklärte: „Ich habe gehört, dass sich die Enthüllung fast ausschließlich auf die Konsole selbst konzentrieren wird. Spiele werden nicht zu sehen sein. Je nachdem, wie der Trailer zusammengestellt wird, könnte auf dem Bildschirm ein laufendes Spiel gezeigt werden, aber Software wird nicht im Mittelpunkt stehen.“

Insider äußert sich auch zu möglichem Release

Neben der Ankündigung der Switch 2 äußerte sich „Nate the Hate“ in seinem Podcast auch zu einem möglichen Release-Zeitraum der neuen Nintendo-Konsole. So geht der Insider davon aus, dass der Switch-Nachfolger im Mai oder Juni dieses Jahres in den Handel kommen könnte. Außerdem soll zum Launch ein neues „Mario Kart“ erhältlich sein, während ein 3D-„Mario“-Spiel während der Ferienzeit 2025 veröffentlicht werden soll.

Ob der Insider mit seinen Behauptungen richtig liegt, werden wir also spätestens in drei Tagen erfahren. Unwahrscheinlich ist eine kurzfristige Ankündigung der Switch 2 aber nicht, nachdem die neue Konsole angeblich auch schon auf dem chinesischen Schwarzmarkt erhältlich sein soll. Und auch Analysten rieten Nintendo dazu, die Switch 2 so schnell wie möglich zu präsentieren.

