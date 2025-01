Switch 2: Angeblich schon auf dem Schwarzmarkt erhältlich

Nachdem sich die Leaks rund um die Switch 2 in den letzten Tagen gehäuft hatten, scheint es für Nintendo nun noch schlimmer zu werden. Angeblich soll die neue Konsole bereits auf dem chinesischen Schwarzmarkt erhältlich sein. Das berichtet zumindest ein bekannter Apple-Leaker.

Nintendo und die Switch 2 waren die letzten Tage und Wochen in aller Munde, nachdem sich die Leaks rund um die neue Konsole immer weiter gehäuft hatten. So gelang das angebliche Design der Switch 2 und der neuen Joy-Con-Controller bereits mehrfach an die Öffentlichkeit, wofür unter anderem diverse Zubehörhersteller verantwortlich waren. Auch detaillierte 3D-Renderings des Handheld-Hybriden machten die Runde. Nun scheint es noch schlimmer für Nintendo zu kommen: Angeblich soll die Switch 2 bereits erhältlich sein.

Switch 2 auf dem chinesischen Schwarzmarkt

Natürlich ist die Switch 2 noch nicht im Handel erhältlich, doch angeblich soll die neue Nintendo-Konsole schon auf dem chinesischen Schwarzmarkt zum Kauf zur Verfügung stehen. Das hat jetzt zumindest der bekannte Apple-Leaker Kang, der ebenfalls in führender Position für einen Zubehörhersteller arbeitet, bekannt gegeben.

Sollte Kang mit seinen Behauptungen recht haben, dürfte das ein schwerer Schlag für Nintendo sein. Gänzlich unwahrscheinlich ist dieses Szenario jedenfalls nicht – immerhin würde es auch erklären, wie die genauen Leaks zur Switch 2 zustande kommen konnten. Weitere Informationen, beispielsweise wie teuer die neue Nintendo-Konsole auf dem Schwarzmarkt ist, nannte Kang nicht. Wie die Switch 2 auf dem Schwarzmarkt gelandet sein könnte, ist ebenfalls nicht bekannt. Vermutlich muss es sich um einen Diebstahl direkt vom Fließband gehandelt haben.

Nintendo leitete angeblich schon rechtliche Schritte ein

Nichtsdestotrotz sollten die Angaben von Kang mit Vorsicht genossen werden. Verifiziert wurden seine Aussagen bislang noch nicht und auch Nintendo hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Nintendo entsprechende rechtliche Schritte einleiten wird. So soll auch der Zubehörhersteller Genki, der auf der CES 2025 einen Dummy der Switch 2 präsentierte, bereits einen Besuch von Nintendos Anwälten erhalten haben.

Nintendo selbst hatte vor wenigen Tagen nur ein kurzes Statement abgeben. Darin hieß es, dass „die Gaming-Hardware, die Genki auf der CES als Nintendo-Hardware präsentierte, inoffiziell ist und dem Unternehmen nicht von Nintendo zur Verfügung gestellt wurde.“ Auch alle zuvor aufgetauchten Bilder und Videos zur Switch 2 seien laut Nintendo „nicht offiziell“.

Letztendlich stellt sich nur noch die Frage, wann Nintendo selbst endlich für Klarheit sorgen und die Switch 2 offiziell enthüllen wird. Dem japanischen Unternehmen zufolge soll eine entspreche Ankündigung noch im laufenden Geschäftsjahr und somit bis zum 31. März 2025 erfolgen. Zuletzt vermuteten aber mehrere Analysten, dass es nach den Leaks im Interesse von Nintendo sei, die Switch 2 so schnell wie möglich zu präsentieren.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren