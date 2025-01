Brände in LA: Insomniac, Santa Monica & Naughty Dog geben Statements ab und spenden

Brände in LA:

In offiziellen Statements äußerten sich die drei kalifornischen PlayStation-Studios Sony Santa Monica, Naughty Dog und Insomniac Games zu den katastrophalen Feuern in Los Angeles. Wie die Studios bekannt gaben, möchten sie die Betroffenen auf unterschiedlichem Wege unterstützen.

Seit mehr als einer Woche wird die kalifornische Metropole Los Angeles von verheerenden Bränden heimgesucht, die bis heute nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Nachdem sich in dieser Woche bereits Sony als Gesamtkonzern zu den Bränden äußerte und eine Spende in Höhe von fünf Millionen US-Dollar ankündigte, meldeten sich nun auch diverse Mitglieder der PlayStation-Familie zu Wort. Im Detail haben wir es hier mit den drei in Kalifornien ansässigen Studios Naughty Dog, Sony Santa Monica und Insomniac Games zu tun.

Diese kündigten an, sich mit Spenden an der Unterstützung der Betroffenen und dem Wiederaufbau zu beteiligen. Wie die Studios einräumten, sind mehrere ihrer Angestellten von den Bränden betroffen und sollen natürlich ebenfalls unterstützt werden.

PlayStation-Studios geben Stellungnahmen ab

Sony Santa Monica, das Studio hinter der „God of War“-Reihe, äußerte sich folgendermaßen: „Wir sind zutiefst betrübt darüber, dass so viele unserer lokalen Gemeinschaft betroffen sind. Darunter viele unserer Teammitglieder, Partner und Freunde.“

„Um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, werden die Santa Monica Studios gemeinsam mit Sony und unseren PlayStation-Schwesterstudios in Los Angeles an Organisationen spenden, die wichtige Unterstützung für Menschen leisten, die ohne Obdach und ohne andere lebensnotwendige Dinge dastehen.“

Naughty Dog und Insomniac geben in ihren Erklärungen an, dass Spenden an die LA Fire Department Foundation, World Central Kitchen, CCF Wildfire Fund und die Pasadena Humane Society erfolgen werden.

„Naughty Dog ist in Los Angeles gewachsen und wir sind stolz, seit Jahrzehnten Teil einer so starken und widerstandsfähigen Gemeinschaft hier zu sein. Wir werden unseren eigenen Teammitgliedern und unserer Nachbarschaft bei unserem Wiederaufbau weiterhin zur Seite stehen“, so die Macher von „Uncharted“.

Insomniac Games ergänzte: „Insomniac ist seit Jahrzehnten in der Gegend von Los Angeles zu Hause. Wir fühlen uns verpflichtet, die Gemeinschaften zu unterstützen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.“

Mehr als 12.000 Gebäude wurden zerstört

In ihren Stellungnahmen nutzen die drei Studios zudem die Gelegenheit, um den mutigen Ersthelfern für ihren Beitrag im Kampf gegen die Waldbrände und zum Schutz der Menschen in Südkalifornien zu danken. Berichten zufolge forderten die katastrophalen Brände in Los Angeles bislang 24 Menschenleben.

Mehr als 20 Menschen gelten zudem als vermisst. Gleichzeitig ist in den US-Medien die Rede davon, dass durch die Feuer in Los Angeles über 12.400 Gebäude zerstört wurden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der starken Winde bestehe zudem die Gefahr, dass die Brände jederzeit wieder auflodern und auf andere Gebiete übergreifen können.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren