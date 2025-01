Sony: Spende für die Waldbrandhilfe in Los Angeles angekündigt

Seit mehr als einer Woche kämpft die US-Metropole Los Angeles mit katastrophalen Bränden, die bereits über 12.000 Gebäude zerstörten. In einer offiziellen Mitteilung wies Sony darauf hin, dass das Unternehmen den Wiederaufbau und die Betroffenen finanziell unterstützen wird.

Seit rund einer Woche wird die kalifornische Metropole Los Angeles von verheerenden Bränden heimgesucht, die in den vergangenen Tagen tausende Gebäude zerstörten.

Trotz aller Bemühungen gelang es der Feuerwehr bislang nicht, die Brände komplett unter Kontrolle zu bringen. Durch die anhaltende Trockenheit und starke Winde sei laut der US-Wetterbehörde zudem zu befürchten, dass bestehende Brände jederzeit wieder auflodern und sich „explosionsartig auf andere Gebiete ausbreiten können“.

In den letzten Tagen kam es zu einer Welle der Solidarität für Los Angeles und seine Bewohner, an der sich auch Sony beteiligt. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird Sony die Bewohner von Los Angeles und den Aufbau der zerstörten Regionen mit einer Spende in Höhe von fünf Millionen US-Dollar unterstützen.

Die Heimat von Sonys Entertainment-Business

In der offiziellen Mitteilung zur Spende weist Sony darauf hin, dass Los Angeles seit mehr als drei Jahrzehnten als Heimat von Sonys Entertainment-Business fungiert.

Daher sei es für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, den Wiederaufbau der Stadt und die von den Feuern betroffenen Bewohner finanziell zu unterstützen.

„Los Angeles ist seit mehr als 35 Jahren die Heimat unserer Unterhaltungsunternehmen“, sagten Sony-Chairman und CEO Kenichiro Yoshida sowie Sony-Präsident und COO Hiroki Totoki in einer gemeinsamen Erklärung, die Sony über die sozialen Medien veröffentlichte.

„Wir werden weiterhin mit unserer lokalen Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um zu bestimmen, wie die Sony-Gruppe in den kommenden Tagen am besten die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen unterstützen kann.“

Weitere Promis und Unternehmen spendeten

Mit der finanziellen Unterstützung von Los Angeles steht Sony natürlich nicht alleine da. Stattdessen kündigten in den letzten Tagen weitere Unternehmen und Promis Spenden an. Amazon, Netflix oder NBC Universals Mutterkonzern Comcast spendeten beispielsweise jeweils zehn Millionen US-Dollar.

Hinzukommen eine Million US-Dollar von Paramount und 15 Millionen US-Dollar von Warner Bros Discovery. Die US-amerikanische Musikerin Beyoncé wiederum spendete 2,5 Millionen US-Dollar.

US-Berichten zufolge forderten die Brände in LA bislang 24 Todesopfer. 23 Menschen gelten zudem als vermisst. Gleichzeitig sprechen die US-Behörden davon, dass die Feuer mehr als 12.400 Gebäude zerstörten.

