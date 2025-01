Diablo 4: Season 7 startet in Kürze und verleiht neue Hexenmächte

„Diablo 4“ wird bereits in der kommenden Woche in die mittlerweile siebte Season starten. Dabei steht die sogenannte Saison der Hexenmacht ganz im Zeichen der Zauberei und wird Spielern im Kampf gegen die Höllenhorden den Einsatz von neuen Fähigkeiten ermöglichen.

„Diablo 4“ macht mal wieder auf sich aufmerksam, nachdem Fans von Action-RPGs in letzter Zeit vor allem ein Auge auf „Path of Exile 2“ geworfen haben. So wird bereits in der kommenden Woche die mittlerweile siebte Season von „Diablo 4“ an den Start gehen.

Dabei wird die sogenannte Saison der Hexenmacht mit zahlreichen neuen Inhalten aufwarten und den Spielern unter anderem auch zauberhafte Fähigkeiten verleihen. Alle wichtigen Informationen zur 7. Season von „Diablo 4“ hat Blizzard nun bekannt gegeben.

Saison der Hexenmacht startet am 21. Januar 2025

Das Wichtigste vorweg: Die Saison der Hexenmacht wird in „Diablo 4“ am 21. Januar 2025 um 19 Uhr unserer Zeit beginnen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht dieses Mal der Flüsternde Baum, dessen Köpfe gestohlen wurden. Jetzt liegt es an den Spielern, die Hexen von Hawezar zu unterstützen und die verschwundenen Köpfe wiederzubeschaffen. Damit das Vorhaben gelingt, stehen die neuen und titelgebenden Hexenmächte zur Verfügung.

Um die neuen Fähigkeiten zu entfesseln, gilt es zunächst eine neue saisonale Quest-Reihe abzuschließen. Im Rahmen eines frischen Welt-Events wird schließlich Jagd auf die sogenannten kopffauligen Gegner und Bosse gemacht, um an die entsprechenden Ressourcen zu gelangen. Mit denen können die Hexenmächte schließlich verbessert werden.

Unterteilt wird die Zauberei in drei unterschiedliche Kategorien: Während sich ein Pfad der puren Zerstörung widmet, helfen die anderen beiden bei der Verteidigung und dem Erhalt der eigenen Lebenskraft und Ressource. Außerdem bietet die siebte Season auch eine Reihe neuer Okkulter Edelsteine, die Zugriff auf mächtige Fertigkeiten ermöglichen. Einige davon dürften Veteranen bereits aus „Diablo 3“ kennen.

Rüstkammer, neue Items und Saisonbelohnungen

Ebenso findet mit Season 7 ein weiteres, bereits lang ersehnten Feature Einzug in „Diablo 4“. Dank der neuen Rüstkammer lassen sich einzelne Ausrüstungs- und Fähigkeitskombinationen nach Belieben abspeichern, sodass jederzeit ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den unterschiedlichen Charakter-Builds möglich ist.

Darüber hinaus finden mit der neuen Saison auch jeweils acht brandneue einzigartige Gegenstände und acht neue Affixe ihren Weg ins Spiel. Besitzer der Erweiterung „Vessel of Hatred“ können sich zudem über drei zusätzliche Runen freuen, während mehr als 15 der bereits verfügbaren Runen aktualisiert wurde.

Zu guter Letzt führt die neue Season auch wie gewohnt wieder einige Änderungen an den Charakterklassen durch und bringt einige neue Verbesserungen mit sich. Im nächsten Battlepass warten zudem wieder frische Saisonbelohnungen darauf, freigeschaltet zu werden. Die genauen Details könnt ihr euch im ausführlichen Blog-Beitrag von Blizzard durchlesen. Weitere Informationen lieferten die Entwickler zudem in einem ausführlichen Video zur kommenden Saison der Hexenmacht.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren