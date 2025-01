Diablo 4: Wie Blizzard die Erzählung durch zukünftige Erweiterungen gestalten will

„Diablo 4“ schickte die Spieler ein weiteres Mal in die Schlacht gegen die Dämonenhorden aus der Hölle, während Lilith, die Tochter Mephistos, im Mittelpunkt des Geschehens stand. Im Oktober des letzten Jahres veröffentlichte Blizzard mit „Vessel of Hatred“ schließlich die erste Erweiterung für Diablo 4 und führte die Erzählung fort. In einem Interview sprach Rod Fergusson von Blizzard nun darüber, wie man in zukünftigen Add-Ons mit der Story weiterverfahren möchte.

Eine große Erzählung soll fortgesetzt werden

So verriet der Diablo-Chef in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal von Easy Allies, dass Erweiterungen oftmals die Gefahr bieten, einfach nur „isolierte, unabhängige Geschichten“ zu erzählen. Genau das wolle man bei Blizzard jedoch vermeiden, weshalb „Vessels of Hatred“ an die Ereignisse aus „Diablo 4“ anknüpfte und die Erzählung fortsetzte. Außerdem wusste man, dass das Add-On eine neue spielbare Klasse und ein neues Gebiet umfassen sollte.

Als einer der Künstler von Blizzard schließlich einen uralten Dschungel entworfen hatte, „da schloss sich der Kreis“, erzählte Fergusson. Schließlich stamme Mephisto auch aus Kurast in Nahantu und so konnte die Geschichte nahtlos fortgeführt werden.

Fergusson dazu: „Wir wussten von Anfang an, dass es mehr darum ging, was als Nächstes kommt, wenn wir Erweiterungen einführen. Und manchmal können Erweiterungen zu isolierten, unabhängigen Geschichten werden, und wir dachten, es wäre wirklich cool, wenn wir diese Hauptgeschichte einfach fortsetzen könnten.“

Offenbar mehr Erweiterungen für Diablo 4 in Planung

Die Aussagen von Fergusson lassen vermuten, dass Blizzard für „Diablo 4“ noch weitere Erweiterungen plant. Wie er im Interview zudem verriet, dachte das Entwicklerteam „immer daran“, eine fortlaufende Geschichte zu erzählen. Somit könnte „Diablo 4“ auch das erste Spiel der Action-RPG-Reihe sein, dass mit mehr als einem Add-On versorgt wird. Dadurch könnte sich die Geschichte über mehrere Jahre ausstrecken.

Dass Blizzard noch genug Ideen für mögliche „Diablo 4“-Erweiterungen hat, zeigten auch einige Konzeptzeichnungen, die vor kurzem zum Gespräch innerhalb der Community wurden. So war auf einem Artwork zur Blizzcon 2023 ein mit Speer und Schild bewaffneter „Heiliger Ritter“ zu sehen, bei dem es sich möglicherweise um eine neue Klasse handeln könnte. Außerdem betonte Blizzard erst kürzlich, dass „Diablo 4“ eine Art von Live-Service bieten würde – das würde den Entwicklern zufolge bereits in der Natur des Genres liegen.

