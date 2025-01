Gothic: Neues Spiel angekündigt, aber ihr braucht keinen Controller

Während sich das Remake von „Gothic“ weiterhin in Entwicklung befindet, könntet ihr das Rollenspiel womöglich schon bald auch ohne Controller spielen. Mit „Gothic: A Shadow’s Quest“ könnte dank einer Crowdfunding-Kampagne nämlich ein offizielles Brettspiel erscheinen.

„Gothic“ genießt unter Rollenspiel-Fans einen Kult-Status und vor allem der erste Teil der Rollenspiel-Reihe, der vom deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes stammt, erfreut sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass Publisher THQ bereits an einem Remake von „Gothic“ werkeln lässt.

Doch möglicherweise könntet ihr „Gothic“ schon bald auf eine ganz andere Art erleben – und das ganz ohne Controller. Mit „Gothic: A Shadow’s Quest“ befindet sich aktuell nämlich eine Brettspiel-Variante des Rollenspiels in Planung, die interessierte Spieler in Kürze per Crowdfunding-Kampagne finanziell unterstützen können.

Gothic-Abenteuer als Brettspiel-Variante

Genau wie „Gothic“, wird auch „Gothic: A Shadow’s Quest“ seine Spieler in das Alte Lager und das gefährliche Minental führen. In der Rolle eines namenlosen „Schattens“ gilt es Quests zu meistern, Hinweise zu entdecken und den eigenen Charakter zu stärken, um in den Kämpfen seine Widersacher im Schwert- und Bogenkampf oder aber durch Magie zu bezwingen. Wie im klassischen Pen&Paper-Rollenspiel entscheidet ein achtseitiger Würfel.

Jede Partie von „Gothic: A Shadow’s Quest“ besteht aus drei Abschnitten: Im Alten Lager kann Beute verkauft und neue Ausrüstung erworben werden, außerdem lassen sich die eigenen Fähigkeiten verbessern. Im zweiten Schritt wird das Minental bereist, während man sich auf der Suche nach Hinweisen allerlei Gefahren stellt und Schätze finden kann. Die finale Phase, der Endkampf, bietet schließlich eine Auseinandersetzung mit einem mächtigen Boss.

Jedes Spiel bietet zudem eine gewisse Anzahl von Quests, die sich durch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen unterscheiden. Obendrein gibt es auch eine sogenannte Elite-Quest, die dementsprechend besonders schwer sein wird. Wer es aber schafft, diese Aufgabe zu meistern, kann das Spiel gewinnen. Gespielt werden kann „Gothic: A Shadow’s Quest“ allein oder mit bis zu drei anderen Spielern. Obendrein kann ein Teilnehmer optional auch als Game Master agieren.

Gothic-Brettspiel per Crowdfunding unterstützen

Sollte „Gothic: A Shadow’s Quest“ euer Interesse geweckt haben, werdet ihr bereits in Kürze die Gelegenheit bekommen, das Brettspiel per Crowdfunding über die Plattform Gamefound finanziell zu unterstützen. Als Unterstützer genießt ihr zudem einige Vorteile, wie zum Beispiel einen früheren Zugriff, einen besseren Preis und sogar die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung mitzuwirken.

Aktuell könnt ihr „Gothic: A Shadow’s Quest“ auf Gamefound aber lediglich folgen. Welche Finanzierungsziele das Brettspiel erreichen muss, um letztendlich auch umgesetzt zu werden, steht bislang noch nicht fest. Auch ein Kaufpreis für das Brettspiel ist noch nicht bekannt. Die Beschreibung der Kampagne lässt aber darauf schließen, dass „Gothic: A Shadow’s Quest“ im Falle eines Erfolgs zu einem späteren Zeitpunkt auch anderweitig und nicht nur über die Crowdfundung-Plattform erhältlich sein wird.

