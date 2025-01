Gothic 1 Remake: Entwickler stimmt auf das Jahr 2025 ein

Das Remake von “Gothic 1" nimmt offenbar Fahrt auf: Alkimia Interactive richtet den Fokus auf 2025, um die Rückkehr in das Minental zu realisieren. Fans können sich auf ein entscheidendes Jahr für das Projekt einstellen, lautet das Versprechen.

In einem Neujahrsgruß hat das Entwicklerstudio Alkimia Interactive die Pläne für das “Gothic 1 Remake” näher beleuchtet. Seit der Ankündigung im Jahr 2020 warten Fans auf Neuigkeiten. Nun wird noch einmal deutlich: 2025 soll das Jahr werden, in dem das ambitionierte Projekt den Höhepunkt erreicht.

2025 wird ein entscheidendes Jahr für Gothic

Die letzten Einblicke in das “Gothic 1 Remake” gab es im August 2024 während der jährlichen THQ Nordic-Präsentation. Damals wurde erstmals Gameplay-Material gezeigt, doch ein Veröffentlichungsdatum blieb aus.

Der Neujahrspost des Studios auf Steam legt noch einmal nahe, dass die Veröffentlichung des Remakes für 2025 geplant ist. In der Botschaft verweist das Team von Alkimia Interactive auf die Bedeutung des frisch gestarteten Jahres für die Entwicklung.

“Möge 2025 euch Freude, strahlende Emotionen und spannende Abenteuer bringen – sowohl im echten Leben als auch in der Welt, die wir gemeinsam mit euch erschaffen“, so das Studio. „Für uns wird 2025 ein wirklich entscheidendes Jahr.“

Die letzte offizielle Bekanntgabe zum Release von “Gothic 1 Remake” entstammt dem jüngsten Geschäftsbericht der Embracer Group. Aufgeführt wird der Titel in einer Liste mit Spielen, die entweder im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 (endet am 31. März 2025) oder im Geschäftsjahr 2025/26 (endet am 31. März 2026) erscheinen.

Feedback der Community soll berücksichtigt werden

Mit dem Remake von “Gothic” kehrt eine der bekanntesten Spielewelten zurück: das Minental. Das Team möchte den Ort so gestalten, dass er nicht nur die Erinnerung an das Original ehrt, sondern auch neue Spieler begeistert.

Die Entwickler von Alkimia Interactive betonten ebenfalls, dass das Feedback der Community eine zentrale Rolle spielt. Jeder Kommentar, jede Anregung und jedes Detail trage dazu bei, das Spiel weiter zu verbessern.

PLAY3.DE hatte bereits die Gelegenheit, einen Blick auf das neue "Gothic" zu werfen:

“Gothic 1 Remake” wird den oben genannten Andeutungen zufolge 2025 erscheinen, ein genaues Datum ist bislang nicht bekannt. Unterstützt werden die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC. In der Zwischenzeit können sich Fans mit einem thematisch passenden Kochbuch beschäftigen.

