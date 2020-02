Gothic Remake: Entwicklung für PS5, Xbox Series X und PC bestätigt

THQ Nordic ist seit 2019 im Besitz des „Gothic“-Studios Piranha Bytes, was euch in absehbarer Zeit ein Remake des Klassikers beschert. Schon vor zwei Monaten brachte das der Publisher einen spielbaren Prototypen in den Umlauf. Damit sollte herausgefunden werden, ob die Spieler an einer Wiederaufnahme der „Gothic“-Serie interessiert sind. Und das Ergebnis fiel offenbar eindeutig aus.

Laut THQ Nordic stimmten die meisten Spieler für die Neuauflage des Klassikers. Knapp 95 Prozent der Teilnehmer wählten in einer Umfrage diese Option. Damit steht fest: Der Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahre 2001 wird mit einem Remake neu aufgelegt.

Den Angaben von THQ Nordic zufolge wurde der Playable Teaser von 180.000 Gamern gespielt. Die dazugehörige Umfrage, an der 43.000 Leute teilnahmen, endete am 16. Februar 2020. Hinzu kamen 9.000 Steam-Reviews und sonstige Rückmeldungen auf diversen Social-Media-Kanälen, sodass für die Entscheidung eine ausreichend große Datengrundlage zur Verfügung stand. Eine Auswertung des Feedbacks könnt ihr euch hier anschauen.

Wie geht es jetzt weiter?

Erscheinen soll das „Gothic“-Remake nicht vor 2021 für Next-Gen-Konsolen (PS5, Xbox Series X) sowie PC. Zunächst möchte THQ Nordic in Barcelona ein neues Studio etablieren und genau analysieren, was den Spielern am Prototypen gefallen hat und welche Aspekte weniger gut ankamen. Unter anderem wünscht sich ein Teil der Spielerschaft eine düstere und weniger bunte Welt.

„Wir sind bereit für die Herausforderung, ein vollständiges Gothic-Remake zu entwickeln, das der ursprünglichen Erfahrung so treu wie möglich bleibt und die atmosphärische Welt von Gothic in einen hochwertigen Look versetzt und bestimmte Spielmechaniken sorgfältig modernisiert“, so Buisness & Development Director Reinhard Pollice.

Piranha Bytes selbst ist am neuen Projekt übrigens nicht beteiligt. Dort wird an einem anderen Spiel gearbeitet, das 2020 angekündigt werden soll. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um „Elex 2“.

