Helldivers 2: Nach Killzone – Crossover mit Crysis denkbar?

Nach dem gleichermaßen erfolgreichen und kritisierten „Helldivers 2 x Killzone“-Crossover fragen sich viele Spieler, welche Kooperation als Nächstes folgen könnte. Besonders ein Crossover mit „Crysis“ steht hoch im Kurs.

Hintergrund dieser Forderung ist der beliebte Predator-Bogen aus „Crysis 3“, eine Waffe, die von der Community geschätzt wird. Da „Crysis 4“ nach langer Wartezeit in Entwicklung ist, erscheint eine solche Zusammenarbeit für viele naheliegend.

Crysis-Crossover noch ungewiss

Bisher gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass „Helldivers 2“ tatsächlich Inhalte aus „Crysis“ übernehmen könnte. Allerdings äußerte sich Arrowhead-CEO Shams Jorjani in einem Discord-Q&A zur möglichen Einführung eines Bogens als Waffe im Spiel.

„Soweit ich weiß, habe ich noch keine Pläne für einen Bogen gesehen“, so Jorjani. „Aber es würde mich überraschen, wenn wir nicht IRGENDWANN einen sehen würden.“

Diese Aussage deutet darauf hin, dass derzeit zwar keine konkreten Pläne existieren, eine Implementierung jedoch im Studio schon ein Thema gewesen sein könnte, ohne dass Zeitpläne existieren oder momentan darüber gesprochen werden soll.

Ob Jorjanis Worte allerdings eine indirekte Anspielung auf den Predator-Bogen aus „Crysis 3“ darstellen, bleibt abzuwarten und ist eher fraglich.

Falls ihr euch dennoch mit dem Bogen beschäftigen wollt: Bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr ist „Crysis 3 Remastered“ im PlayStation-Store um 70 Prozent im Preis gesenkt. 8,99 Euro werden beim Kauf fällig.

Killzone-Kooperation startete im Dezember

Ein offizielles “Helldiivers 2”-Crossover gab es bereits mit „Killzone“. Im Dezember 2024 kamen mehrere thematische Gegenstände in den Store. Dazu gehören die Helgast-inspirierte AC-1 Dutiful-Rüstung, das StA-52-Sturmgewehr sowie weitere kosmetische Inhalte wie der „Stenfth in our Arms“-Umhang und der Spielertitel „Assault Infantry“.

Weitere Crossover dieser Art sollen folgen. Allerdings betonte Arrowhead, dass man bei der Auswahl sehr vorsichtig sein möchte und die Inhalte zu “Helldivers 2” passen müssen.

Die Zukunft von „Helldivers 2“ scheint langfristig gesichert zu sein. Laut Johan Pilestedt, COO von Arrowhead, plant das Studio umfangreiche Weiterentwicklungen. Der Shooter soll über die Zeit neue Features erhalten, anstatt durch einen direkten Nachfolger ersetzt zu werden.

Statt „Helldivers 3“ als separates Spiel zu entwickeln, möchte Arrowhead „Helldivers 2“ durch kontinuierliche Updates so erweitern, dass es sich organisch weiterentwickelt. Ein neues Projekt ist bei Arrowhead aber längst in Arbeit.

