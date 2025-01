Arrowhead: Helldivers-Studio bestätigt neues Projekt und ist neugierig auf eure Spekulationen

Wie Arrowheads CCO und Creative Director Johan Pilestedt bestätigte, arbeitet das schwedische Studio derzeit nicht nur an der Weiterentwicklung von "Helldivers 2". Auch das nächste große Projekt von Arrowhead befindet sich bereits in Arbeit.

In den letzten Tagen präsentierte sich Arrowheads CCO und Creative Director Johan Pilestedt auf X von seiner gesprächigen Seite. Beispielsweise stellte sich Pilestedt der Kritik an der Preisgestaltung des „Killzone“-Crossovers von „Helldivers 2“ und sprach über mögliche politische Statements in Spielen.

Ein weiteres Thema, auf das der CCO von Arrowhead auf X einging, ist das nächste große Projekt des schwedischen Studios. Wie Pilestedt verriet, arbeitet Arrowhead derzeit an einem neuen Titel. Da sich dieser noch in einem sehr frühen Stadium befindet, sei es noch zu früh, um über das besagte Projekt zu sprechen.

Allerdings freut sich Pilestedt laut eigenen Angaben schon jetzt darauf, die Spekulationen der Community zum neuen Titel von Arrowhead zu lesen.

Neues Projekt noch in der Konzeptphase

„Was sind eure Erwartungen und Wünsche für das nächste Arrowhead-Spiel? Ich arbeite an der groben Konzeption. Würde aber gerne eure Spekulationen dazu hören“, so Pilestedt auf X.

Auch wenn die Entwickler von Arrowhead mit „Helldivers 2“ ihren bislang größten Erfolg feierten, ist keineswegs in Stein gemeißelt, dass das schwedische Studio bei seinem nächsten Projekt erneut mit Sony Interactive Entertainment zusammenarbeitet.

Schließlich handelt es sich bei Arrowhead um ein unabhängiges Studio, das in seiner Geschichte Partnerschaften mit unterschiedlichen Publishern einging. In der Vergangenheit arbeitete Arrowead beispielsweise mit Paradox Interactive an „Magicka“ oder „The Showdown Effect“ und entwickelte in Zusammenarbeit mit WB Games „Gauntlet“.

Aus einer Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment wiederum ging im Jahr 2015 das originale „Helldivers“ hervor.

Helldivers 2 wird kontinuierlich weiterentwickelt

Trotz der laufenden Konzeptphase des neuen Projekts wird „Helldivers 2“ in den nächsten Monaten nicht zu kurz kommen. Stattdessen wird das Team von Arrowhead den erfolgreichen Shooter stetig weiterentwickeln.

Laut Pilestedt möchten die Entwickler mit kommenden Inhalten und Features dafür sorgen, dass sich „Helldivers 2 ganz natürlich in ein Helldivers 3″ verwandelt“.

Konkreter wurde der CCO von Arrowhead in diesem Zusammenhang zwar nicht, deutete aber zumindest an, dass ein 8-Spieler-Coop zu den Features gehören könnte, die irgendwann den Weg in „Helldivers 2“ finden. Weitere Details zur Zukunft des Shooters möchte das Studio zu gegebener Zeit nennen.

„Helldivers 2“ erschien im Februar 2024 für den PC und die PS5.

