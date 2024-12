Helldivers 2: Killzone-Crossover offiziell angekündigt

„Helldivers 2“ trifft auf „Killzone“. Wenige Tage nach der Veröffentlichung von „Omen der Tyrannei“ und nach einschlägigen Gerüchten haben die Entwickler von Arrowhead Game Studios das erste Crossover-Event gestartet.

Spieler können im Superstore von „Helldivers 2“ neue Inhalte erwerben, die auf der berühmten „Killzone“-Marke basieren. Auch von Belohnungen ist die Rede.

Diese Killzone-Inhalte sind dabei

Das heute gestartete Crossover umfasst eine Reihe von exklusiven Gegenständen. Die ersten fünf Items des „Helldivers 2 x Killzone“-Events beinhalten die Helgast-inspirierte AC-1 Dutiful-Rüstung, das StA-52-Sturmgewehr, den „Stenfth in our Arms“-Umhang, eine neue Spielerkarte sowie den Spielertitel „Assault Infantry“.

„Killzone“ marschiert mit diesen Inhalten in „Helldivers 2“ ein.

Zusätzlich zu den neuen Items im Superstore erhalten Spieler einen Bonus, der sich offenbar durch den Erfolg im Spiel verdienen lässt. “Das Oberkommando teilt uns mit, dass es neben den Superstore-Inhalten auch eine zusätzliche Killzone-2-Belohnung für alle Helldivers gibt“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Ein zweiter Teil des Crossovers wird ab dem 23. Dezember 2024 im Superstore angeboten. Hierzu schweigt Arrowhead allerdings noch.

Ausblick auf zukünftige Inhalte

Das „Helldivers 2 x Killzone“-Crossover ist Teil einer neuen Reihe von Premium-Inhalten, die für thematisch einzigartige Kooperationen reserviert sind, betont Arrowhead. Eine regelrechte Welle an derartigen Kampagnen sollten Spieler nicht erwarten. Arrowhead betonte bereits, dass Kooperationen nur dann stattfinden werden, wenn sie sinnvoll in das Spiel integriert werden können.

Ein weiteres großes Ziel ist es, den Superstore durch das Feedback der Community kontinuierlich zu verbessern. Spieler werden regelmäßig in Umfragen auf Discord und Reddit gefragt, wie die Funktionalitäten des Superstores optimiert werden können.

In der offiziellen Mitteilung bestätigten die Entwickler in diesem Sinne, dass Inhalte zunächst für eine längere Zeit im Umlauf bleiben werden. In der Vergangenheit gab es Beschwerden über die kurze Verfügbarkeit bestimmter Artikel, was nun durch die verlängerten Umlaufzeiten angegangen wird – zunächst allerdings nur als Test.

„Helldivers 2“ kam Anfang des Jahres für PS5 und PC auf den Markt. Für den Publisher Sony Interactive Entertainment war es ein gelungener Einstieg in das Live-Service-Thema, der mit „Concord“ nicht wiederholt werden konnte.

