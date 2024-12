Helldivers 2: „Einzigartige Erfahrungen“ – Game Director spricht über die Zukunft des Shooter-Hits

Mit „Urbane Legenden“ wurde der Shooter-Hit „Helldivers 2“ um eine neue Premium-Kriegsanleihe erweitert. Darüber hinaus beinhaltet diese mit „Omen der Tyrannei“ ein frisches Update. Darin kehrt mit den Illuminierten übrigens auch eine bekannte Feindfraktion des Vorgängers zurück. Doch nicht nur das, denn das Interesse der Spielerinnen sowie Spieler am Titel ist erneut regelrecht explodiert. Die Spielerzahlen haben sich verzehnfacht!

Der Multiplayer-Hit dürfte uns bei einer solch regen Beteiligung somit noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Was die Zukunft des Shooter-Games bereithalten könnte, hat uns in einem Interview kürzlich Game Director Mikael Eriksson verraten. Genauer haben wir ihn gebeten, für uns einmal einen Blick in die etwas fernere Zukunft zu werfen und uns ein Bild davon zu malen, wie er sich die weitere Entwicklung des Live-Service-Spiels vorstellt.

Spieler sollen nie wissen können, was sie auf dem Schlachtfeld erwartet

Derzeit sorgen verschiedene Systeme, die im Hintergrund von „Helldivers 2“ arbeiten und miteinander interagieren, für eine „einzigartige cineastische Erfahrung“. Das soll jedoch nur der Anfang sein, denn aktuell seien Eriksson und seine Kollegen bereits eifrig damit beschäftigt, „noch viel mehr davon hinzuzufügen“. Weitere Prozesse und Systeme sollen dafür sorgen, dass die intensiven Multiplayer-Schlachten gegen Illuminats & Co. noch unvorhersehbarer werden.

„Das Szenario, von dem ich geträumt habe, ist, dass man in der Zukunft, wenn man das Spiel spielt, eine Mission spielt, aber obwohl man eine Mission ausgewählt hat, von der man glaubt zu wissen, wie sie ausgehen wird, hat man das Gefühl: Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Etwas wird schief gehen. Irgendetwas Unvorhergesehenes wird passieren und mich völlig aus der Bahn werfen“, erzählte und Mikael Eriksson voller Enthusiasmus.

Der „Helldivers 2“-Game Director betonte anschließend, er könne natürlich noch nichts Konkretes sagen. Doch diese Unvorhersehbarkeit der Schlachten auszubauen, sei ein erklärtes Ziel des Teams von Arrowhead Studios. Idealerweise soll es in Zukunft in nahezu allen Bereichen der Shooter-Spiels Prozesse geben, die miteinander genau für ein solches Ergebnis sorgen. Das schließt sowohl den Game Master als auch den Galactic War mit ein.

Des Weiteren soll auch die Community selbst diese Unvorhersehbarkeit der Schlachten zumindest ein Stück weit beeinflussen können. Hierfür können die Spielerinnen und Spieler auf die Democracy Space Station zurückgreifen, die sie gewissermaßen wie eine Schachfigur bewegen dürfen. „wir werden das mit zufällig generierten Ereignissen mischen, und dann werden all diese Dinge zusammenwirken, um super einzigartige Erfahrungen zu schaffen.

Wenn ihr euch also in ein paar Jahren einloggt, dann ist das die Zukunft, die ich mir vorstelle. Es wird jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis sein, wenn du spielst.“

„Helldivers 2“ ist seit dem 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC verfügbar.

Was erhofft ihr euch für die Zukunft von „Helldivers 2“?

