Verkaufszahlen in Deutschland: Helldivers 2 und Dragon Age The Veilguard überwinden Meilensteine

Sowohl „Helldivers 2“ als auch „Dragon Age: The Veilguard“ zählten im letzten Jahr zu den erfolgreichsten Spielen in Deutschland. So konnten beide Titel hinsichtlich der Verkaufszahlen einen wichtigen Meilenstein überwinden und wurden nun mit dem Sales Award des deutschen game-Verbands ausgezeichnet.

„Helldivers 2“ entpuppte sich im vergangenen Jahr zu einem echten Überraschungshit für Sony und „Dragon Age: The Veilguard“ konnte trotz einiger Kontroversen seine Käufer finden. So landeten beide Titel auch in den Top 20 der meistverkauften Spiele in Deutschland. Im Dezember 2024 konnten zudem beide Titel jeweils wichtige Meilensteine hinsichtlich der Verkaufszahlen überwinden, wie der deutsche game-Verband nun bekannt gegeben hat.

Sales Awards für Helldivers 2 und Dragon Age: The Veilguard

Wie game, der Verband der deutschen Games-Branche, nämlich verlauten ließ, konnten „Helldivers 2“ als auch „Dragon Age: The Veilguard“ für ihre Verkaufserfolge inzwischen entsprechende Auszeichnungen einheimsen. So konnte sich „Helldivers 2“ seit seiner Veröffentlichung im Februar 2024 bis einschließlich Dezember 2024 in Deutschland über 400.000 Mal verkaufen. Dafür erhielt der kooperative Third-Person-Shooter jetzt den Sales Award der Stufe Platin.

„Dragon Age: The Veilguard“ hingegen, welches seit dem 31. Oktober 2024 erhältlich ist, konnte sich bis Ende Dezember 2024 mehr als 100.000 Mal verkaufen. Dafür verlieh der game-Verband dem Action-Rollenspiel von BioWare den goldenen Sales Award. Deutlich schlechter lief es für „Dragon Age: The Veilguard“ in den europäischen Jahrescharts – hier konnte am Ende lediglich der 68. Platz erreicht werden.

Dragon Age verpasst interne Ziele, Helldivers 2 auf der Erfolgsspur

Mit dem schlechten Jahresabschluss in den EU-Charts konnte „Dragon Age: The Veilguard“ die internen Ziele von BioWare und Electronic Arts nicht erfüllen. Ursprünglich sollte sich das Rollenspiel mindestens zehn Millionen Mal verkaufen, doch laut GamesIndustry.biz wurden diese Ziele „bei Weitem nicht erreicht“. EA und BioWare haben selbst bislang noch keine offiziellen Verkaufszahlen für „The Dragon Age: The Veilguard“ bekannt gegeben.

Auf der anderen Seite legte „Helldivers 2“ ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr hin und gilt ab sofort auch als das bislang am schnellsten verkaufte PlayStation-Spiel aller Zeiten. So konnte sich das Actionspiel bis zum 5. Mai 2024 bereits mehr als zwölf Millionen Mal verkaufen und stellte damit auch den Rekord anderer PS5-Blockbuster wie beispielsweise „God of War Ragnarök“ in den Schatten.

Mit dem jüngst veröffentlichten „Omen der Tyrannei“-Update, das für eine Verzehnfachung der Spielerzahlen sorgen konnte, befindet sich „Helldivers 2“ auch weiterhin auf der Erfolgsspur, während Sony erst kürzlich eine Kino-Verfilmung ankündigte.

