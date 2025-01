Deutschland 2024: Das waren die erfolgreichsten Spiele – Helldivers 2 in der Top 3

Der Verband der deutschen Games-Branche hat die erfolgreichsten Spiele für das Jahr 2024 bekannt gegeben. So konnte sich Sony dank „Helldivers 2“ einen Platz in den Top 3 sichern. Doch König Fußball scheint hierzulande nach wie vor unschlagbar zu sein.

Welche Spiele waren hierzulande im letzten Jahr wohl besonders erfolgreich und konnten sich am besten verkaufen? Darüber gibt nun der Verband der deutschen Games-Branche Aufschluss, die pünktlich zum Beginn des neuen Jahres die erfolgreichsten Spiele 2024 für Deutschland bekannt gegeben haben. Ein Blick auf die Top 20 zeigt, dass sich die Gaming-Gewohnheiten bei uns nicht großartig geändert haben. Immerhin gelang es auch Sony, mit einem PS5-Titel unter die ersten drei Plätze zu gelangen.

Die meistverkauften Computer- und Videospiele 2024 in Deutschland

Auch 2024 war in Deutschland kein Vorbeikommen an der beliebtesten Sportart: Fußball. So konnte sich „EA Sports FC 25“ den ersten Platz sichern und wurde von allen Spielen am häufigsten verkauft. Auf dem zweiten Rang findet sich „Call of Duty: Black Ops 6“, sodass der Erfolg der Shooter-Reihe hierzulande auch weiterhin ungebrochen scheint. Überraschend, aber keinesfalls unverdient konnte sich Sony den dritten Platz dank „Helldivers 2“ sichern.

Ein Spiel, welches man so hoch platziert wohl nur bei uns in Deutschland vorfinden dürfte, belegt den vierten Rang: der „Landwirtschafts-Simulator 25“. Komplettiert werden die Top 5 von Nintendos „Super Mario Party Jamboree“. PS5-Spieler bescherten „The Last of Us Part 2“ den siebten Platz, während „Astro Bot“ lediglich auf Rang 15 zu finden ist. Das dürfte aber auch dem späten Launch im Herbst des Jahres geschuldet sein.

Top 20 der meistverkauften PC- und Konsolenspiele 2024 in Deutschland:

EA Sports FC 25 – Electronic Arts Call of Duty: Black Ops 6 – Activision Blizzard Helldivers 2 – Sony Interactive Entertainment Landwirtschafts-Simulator 25 – GIANTS Software Super Mario Party Jamboree – Nintendo Dragon Ball: Sparking! Zero – Bandai Namco Entertainment The Last of Us Part 2 Remastered – Sony Interactive Entertainment Dragon’s Dogma 2 – Capcom EA Sports F1 24 – Electronic Arts Star Wars Outlaws – Ubisoft Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Focus Entertainment Final Fantasy VII Rebirth – Square Enix Dragon Age: The Veilguard – Electronic Arts The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Nintendo Astro Bot – Sony Interactive Entertainment NBA 2K25 – 2K WWE 2K24 – 2K Tekken 8 – Bandai Namco Entertainment Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft Skull and Bones – Ubisoft

Die Jahrescharts 2024 enthalten laut game-Verband die plattformübergreifend meistverkauften Computer- und Videospiele für den PC und Konsolen. Dabei zählen sowohl physische als auch digitale Verkäufe. Zugelassen sind allerdings nur Titel, die im Jahr 2024 neu erschienen sind.

Nicht mitgezählt wurden zudem die digitalen Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem hauseigenen eShop. Außerdem wurde „Black Myth: Wukong“ ebenfalls nicht berücksichtigt, da der Publisher keine Verkaufszahlen übermittelt hat.

Falls ihr wissen wollt, welche Spiele in Deutschland zuletzt im Dezember 2024 besonders beliebt waren, könnt ihr einen Blick auf die Verkaufscharts von GfK Entertainment werfen. Unser Charts-Archiv zum deutschen Spielemarkt liefert euch zudem noch mehr Ranglisten aus der Vergangenheit.

