Charts Deutschland: Diese Spiele sind im Handel auf PS5 und PS4 beliebt

Das unabhängige Marktforschungsinstitut GfK Entertainment hat die neuesten Spiele-Charts für Deutschland bekannt gegeben. Wie gewohnt beschränkt sich das Ranking aber lediglich auf den Einzelhandel, digitale Verkäufe werden nicht mit eingerechnet. Grundlage der aktuellen Charts sind die Verkäufe der letzten Woche, im Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 28. Dezember 2024.

Und wie üblich beschränkt sich GfK Entertainment lediglich auf die vordersten Plätze der Spiele-Charts.

Astro Bot kehrt an die Spitze der PS5-Charts zurück

Nachdem zuletzt „Black Myth: Wukong“ den ersten Platz der PS5-Charts für sich beanspruchte, gab es nun einen Führungswechsel: So gelang „Astro Bot“ ein fulminanter Wiedereinstieg in die Charts und konnte sich direkt an die Spitze katapultieren. So wurden die Verkäufe zuletzt auch durch die Auszeichnung zum Spiel des Jahres 2024 angekurbelt. Auf dem dritten Platz rangiert nach wie vor der „Landwirtschafts-Simulator 25“.

Die PS4-Charts kommen auch dieses Mal wieder unverändert daher: Rockstars Dauerbrenner „GTA 5“ behauptet nach wie vor den ersten Platz, gefolgt von „Minecraft“.

Auch die Switch-Rangliste weist keine Veränderungen auf und so befindet sich „Super Mario Party Jamboree“ auf dem ersten Platz. Rang 2 belegt das bereits 2017 veröffentlichte „Mario Kart 8 Deluxe“.

Auf den Xbox-Konsolen sind die Spieler aktuell auf Entdeckungstour mit Peitsche und Hut und so befindet sich „Indiana Jones und der große Kreis“ nach wie vor an der Spitze. Auf den Plätzen dahinter folgen der „Landwirtschafts-Simulator 25“ und „GTA 5“.

Besonders erfolgreich schnitt der „Landwirtschafts-Simulator 25“ auf dem PC ab und konnte mit zwei Versionen gleich die beiden vordersten Plätze besetzen. Allerdings nehmen die Verkäufe von PC-Spielen auch keinen großen Einfluss auf den Einzelhandel.

Nachfolgend die neueste Übersicht der deutschen Spiele-Charts:

PS5:

(W.E) Astro Bot (1) Black Myth: Wukong (-) Landwirtschafts-Simulator 25

PS4:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (2) Minecraft – Starter Collection

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Party Jamboree (2) Mario Kart 8 Deluxe

Xbox Series:

(1) Indiana Jones und der große Kreis (2) Landwirtschafts-Simulator 25 (-) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 25 (2) Landwirtschafts-Simulator 25 – Collector’s Edition

Um die wöchentlichen Absatzzahlen von Computer- und Videospielen zu erfassen, greift GfK Entertainment auf die Daten von über 2.000 Einzelhandelsgeschäften zurück. Diese decken laut eigenen Angaben mehr als 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes ab.

Falls ihr wissen wollt, wie die Ranglisten in der Vergangenheit ausgefallen sind, könnt ihr einen Blick in unser Charts-Archiv zum deutschen Spielemarkt werfen.

