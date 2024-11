DE-Charts: Black Ops 6, The Veilguard und mehr – Das sind die Top 20 im Oktober 2024

In dieser Woche erreichten uns bereits die britischen Hard- und Software-Charts aus dem Oktober 2024. Aus diesen ging unter anderem hervor, dass die Verkaufszahlen der Konsolen auf der Insel auch im letzten Monat rückläufig waren.

Ab sofort stehen zudem die aktuellen Software-Charts aus Deutschland zur Verfügung. Diese wurden wie gehabt von Games Sales Data (GSD) erhoben und von Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche, veröffentlicht. Wenig überraschend stand der Oktober auch in Deutschland ganz im Zeichen namhafter Neuerscheinungen.

Den Spitzenplatz sicherte sich in Deutschland genau wie in diversen anderen Ländern „Call of Duty: Black Ops 6“. Unklar ist aufgrund des niedrigen Marktanteils der Xbox-Konsolen in Deutschland, wie stark sich die Aufnahme in den Xbox Game Pass hierzulande auf die Verkaufszahlen des Shooters auswirkte.

Anime-Keilereien, Horror und Fantasy-RPG-Kost

Durch den erfolgreichen Start von „Call of Duty: Black Ops 6“ musste EAs Fußball-Titel „EA Sports FC 25“ die Spitze räumen und fand sich im letzten Monat auf dem zweiten Rang ein. Auf den weiteren Plätzen folgen zwei Neueinsteiger in die Charts.

Bandai Namco Games‘ Anime-Fighting-Titel „Dragon Ball Z: Sparking! Zero“ und die Minispielsammlung „Super Mario Party Jamboree“.

Weiterhin großer Beliebtheit erfreut sich in Deutschland das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, das genau wie September 2024 den fünften Platz der deutschen Software-Charts belegte. Neben diversen alten Bekannten aus den Vormonaten stiegen im Oktober weitere Neuveröffentlichung in die Top 20 der Charts ein.

Darunter BioWares Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ (Platz 6), das Remake zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“ (Platz 7) oder das Remaster zum 2017 veröffentlichten Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ (Platz 16).

Anbei die kompletten Top 20 des letzten Monats. In Klammern die Position des Vormonats.

Die deutschen Top 20 im Oktober 2024

Call of Duty: Black Ops 6 (neu) EA Sports FC 25 (1) Dragon Ball: Sparking! Zero (neu) Super Mario Party Jamboree (neu) Hogwarts Legacy (5) Dragon Age: The Veilguard (neu) Silent Hill 2 (neu) GTA 5 (6) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (7) Life is Strange: Double Exposure (neu) Diablo 4 (Wiedereinstieg) It Takes Two (15) Metaphor: ReFantazio (neu) Warhammer 40.000: Space Marine 2 (3) Red Dead Redemption (14) Horizon: Zero Dawn Remastered (neu) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Wiedereinstieg) Battlefield 2042 (Wiedereinstieg) Minecraft (Wiedereinstieg) Assassin’s Creed Mirage (Wiedereinstieg)

„Die game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD)“, heißt es zur Erhebung der Charts.

„In Deutschland werden neben Verkäufen bei Einzelhändlern auch Verkäufe von digitalen Verkaufsplattformen wie dem Nintendo eShop, PSN, dem Xbox Store oder Steam von Publishern an GSD übermittelt. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.“

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren