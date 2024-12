EU-Charts 2024: Star Wars Outlaws und Dragon Age The Veilguard enttäuschten

Kurz vor dem Jahreswechsel blickte GamesIndustry.biz auf die Entwicklung des europäischen Software-Markts im Jahr 2024 zurück. Mit "Star Wars: Outlaws" und "Dragon Age: The Veilguard" enttäuschten in diesem Jahr gleich zwei mit großen Ambitionen gestartete Blockbuster.

In einem Jahresrückblick veröffentlichte Gamesindustry.biz diverse interessante Statistiken zur Entwicklung des europäischen Software-Markts im Jahr 2024.

Wie sich den Daten entnehmen lässt, kämpften in diesem Jahr nicht nur die Konsolen mit teilweise rückläufigen Verkaufszahlen. Darüber hinaus brachen die Verkäufe neu veröffentlichter Spiele in Europa deutlich ein und lagen 2024 29 Prozent unter denen des Vorjahres. Eine Entwicklung, an der diverse Blockbuster, die die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen konnten, nicht ganz unschuldig waren.

Hier stechen vor allem Ubisoft Massives „Star Wars: Outlaws“ und das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ hervor.

BioWare verpasst die ausgerufenen Ziele deutlich

Insbesondere das Rollenspiel aus dem Hause BioWare schlug sich deutlich schwächer als intern prognostiziert. Nach einem soliden Start belegte „Dragon Age: The Veilguard“ im Oktober 2024 noch den siebten Platz der europäischen Software-Charts.

In den Folgemonaten fielen die Verkaufszahlen des Fantasy-RPGs aber deutlich ab. Dadurch reichte es für „Dragon Age: The Veilguard“ in den europäischen Jahrescharts für 2024 gerade einmal für Platz 68.

Wie GamesIndustry.biz ausführt, verfolgten die Verantwortlichen von BioWare mit „Dragon Age: The Veilguard“ große Ziele. Unter dem Strich sollte sich das Rollenspiel nämlich mindestens zehn Millionen Mal verkaufen. Konkrete Absatzzahlen veröffentlichten EA und BioWare bislang nicht.

Laut GamesIndustry.biz wurden die ausgerufenen Ziele jedoch „bei Weitem nicht erreicht“.

Wie schlug sich Star Wars: Outlaws?

Ein weiterer Titel, der gemessen an seiner zugkräftigen Marke schwach abschnitt, war das im August veröffentlichte „Star Wars: Outlaws“. Hier räumte Ubisoft bereits Ende September einen enttäuschenden Launch ein. In den Folgewochen erschienen diverse Updates, mit denen die Entwickler Verbesserungen vornahmen, die die Verkaufszahlen noch einmal ankurbeln sollten.

Ein Unterfangen, das laut den europäischen Jahres-Charts allerdings nur bedingt von Erfolg gekrönt war.

Zwar schlug sich „Star Wars: Outlaws“ auch aufgrund der früheren Veröffentlichung etwas besser als „Dragon Age: The Veilguard“. Dennoch dürfte Ubisoft mit mehr als Platz 45 gerechnet haben, den „Star Wars: Outlaws“ in den europäischen Software-Charts des Jahres 2024 belegte.

Genau wie bei „Dragon Age: The Veilguard“ ist auch bei „Star Wars: Outlaws“ unklar, wie oft sich der Titel verkaufte. Offizielle Zahlen liegen nämlich bis heute nicht vor.

