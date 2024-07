EU-Charts: Konsolenverkäufe rückläufig – Das waren die erfolgreichsten Spiele im ersten Halbjahr

Wie sich von Games Sales Data (kurz: GSD) erhobenen Daten entnehmen lässt, wirkte sich die Tatsache, dass 2024 weniger große Blockbuster erschienen als 2023, in der ersten Jahreshälfte auf die Verkaufszahlen in Europa aus.

Laut GSD wurden in Europa in der ersten Jahreshälfte 2024 etwas weniger als 80 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von 1,6 Prozent. Unterstrichen wird das Ganze von der Tatsache, dass nur zwei der zehn meistverkauften Titel in der ersten Jahreshälfte im Jahr 2024 erschienen.

Zum einen haben wir es hier mit „Helldivers 2“ auf dem zweiten Platz zu tun. Auch der zweite Titel stammt von Sony: Das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“. In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete der Markt für Hardware bei 2,2 Millionen verkauften Konsolen ein Absatzminus von 24 Prozent.

Die PS5 verbuchte im Jahresvergleich einen Rückgang von 16 Prozent, die Switch von 32 Prozent und die Xbox Series X/S von 37 Prozent.

Rückläufige Zahlen auch im Juni 2024

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Daten bei den Konsolenverkäufen nicht alle europäischen Märkte umfassen. Unter anderem bleiben der deutsche und der britische Markt außen vor. Weiter berichtet Games Sales Data, dass der europäische Markt bei den Hard- und Software-Verkäufen im Juni 2024 ebenfalls mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatte.

Die europäischen Konsolenverkäufe im Juni 2024 gibt GSD mit 300.000 an. Gegenüber dem Juni 2023 entspricht dies einem Rückgang von 24 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat büßten alle Konsolen ein. Neben den 300.000 Konsolen wurden in Europa im Juni 2024 11,3 Millionen Spiele verkauft – ein Minus von 19 Prozent.

Bezüglich des verkauften Zubehörs ergänzte GSD, dass die europäischen Kundinnen und Kunden im Juni 2024 1,1 Millionen Produkte (-7,3 Prozent) erwarben. Zum meistverkauften Zubehör entwickelte sich der DualSense-Controller der PS5, der in verschiedenen Ländern mit Rabatten angeboten wurde.

In den ersten sechs Monaten des Jahres wiederum wurden acht Millionen Zubehörteile verkauft. Gegenüber 2023 ein Rückgang von 8,4 Prozent.

Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im Juni 2024 beziehungsweise im ersten Halbjahr.

Die erfolgreichsten Spiele im ersten Halbjahr (digital & physisch)

Position Titel 1. EA Sports FC 24 (EA) 2. Helldivers 2 (Sony) 3. Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 4. Hogwarts Legacy (Warner Bros) 5. Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 6. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 7. Fallout 4 (Bethesda) 8. It Takes Two (EA) 9. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 10. The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)

Die erfolgreichsten Spiele im Juni 2024 (digital & physisch)

Position Titel 1. EA Sports FC 24 (EA) 2. Elden Ring (Bandai Namco) 3. Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 4. Sid Meier’s Civilization 6 (2K Games) 5. Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 6. Hogwarts Legacy (Warner Bros) 7. Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo)* 8. F1 24 (EA) 9. Grand Theft Auto Online (Rockstar) 10. NBA 2K24 (2K Games) *keine digitalen Zahlen verfügbar

Weitere Meldungen zu EU-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren