US-Charts: Starker Start für die PS5 Pro – Das waren die Bestseller im November 2024

In dieser Woche erreichten uns bereits die britischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat November 2024. Diesen ließ sich entnehmen, dass die PS5 Pro auf der Insel einen starken Launch feierte.

Mittlerweile liegen die aktuellen Charts aus den USA vor. Laut den Erhebungen der Marktforscher von Circana generierte der US-Markt mit dem Verkauf von Videospiel-Hardware im November 2024 927 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresmonat, in dem dieser Wert bei 924 Millionen US-Dollar lag, entspricht dies einem leichten Plus. Unter dem Stich erwarben die US-Kunden im November 2024 2,4 Millionen Konsolen (ein Plus von vier Prozent).

Im bisherigen Jahresverlauf waren die Hardware-Verkäufe mit 9,4 Millionen Einheiten rückläufig. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres lag die Anzahl der in den USA verkauften Konsolen nämlich bei 11,8 Millionen.

Wie startete die PS5 Pro?

Der größte Anteil der abgesetzten Konsolen entfiel ein weiteres Mal auf die PS5-Familie, die sowohl hinsichtlich der Verkaufszahlen als auch des mit dem Absatz der Hardware generierten Umsatzes die Nase vorne hatte. Die Switch belegte im letzten Monat in beiden Kategorien den zweiten Platz. Gefolgt von der Xbox Series X/S.

Die PS5 Pro legte in den USA einen erfolgreichen Launch hin und war im November 2024 für 19 Prozent aller verkauften PS5-Einheiten und für 28 Prozent des mit dem Verkauf von PS5-Hardware generierten Umsatzes verantwortlich. Die Umsätze der PS5 Pro zum US-Launch lagen zwar mehr als 50 Prozent über denen der im November 2016 veröffentlichten PS4 Pro, die Anzahl der verkauften Konsolen fiel bei der PS5 Pro jedoch um zwölf Prozent geringer aus.

Zudem müssen wir bezüglich des mit dem Verkauf der Hardware generierten Umsatzes anmerken, dass die PS5 Pro mit einem Startpreis von 699,99 US-Dollar deutlich teurer ausfällt als die PS4 Pro, die zum US-Launch für 399,99 US-Dollar zu haben war.

Über einen großen Meilenstein dürfen sich die Verantwortlichen von Nintendo freuen. Mit 46,6 Millionen verkauften Einheiten in den USA überholte die Switch kürzlich die Zahlen der PS2.

Somit befindet sich der Konsolen-Handheld-Hybrid nun auf dem zweiten Platz der meistverkauften Konsolen in den USA. Besser verkaufte sich lediglich der Nintendo DS.

Umsätze des US-Markts erneut rückläufig

Alles in Allem sanken die Umsätze des US-Videospielmarkts im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um sieben Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben für Videospielinhalte, zu denen Spiele oder Ingame-Käufe gehören, gingen im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurück.

Ein Plus von acht Prozent hingegen verbuchten Abo-Dienste außerhalb der Mobile-Plattformen. Eine Entwicklung, die laut Circana vor allem auf die Aufnahme von „Call of Duty: Black Ops 6“ in den Xbox Game Pass zurückzuführen ist.

Kommen wir zum Zubehör. Hier sicherte sich ein weiteres Mal der DualSense-Controller in der Farbe „Midnight Black“ den Titel des meistverkauften Zubehörs. Das umsatzstärkste Zubehör hingegen ist weiterhin der Remote-Handheld PlayStation Portal.

Welche Spiele im letzten Monat den US-Markt dominierten, verraten euch die angehängten Software-Charts.

Die US-Software-Charts im November 2024

(1) Call of Duty: Black Ops 6 (8) Madden NFL 25 (2) EA Sports FC 25 (11) EA Sports College Football 25 (7) Dragon Ball: Sparking! Zero (6) Super Mario Party Jamboree* (NEU) Mario & Luigi: Brotherhood* (9) Sonic X Shadow Generations (17) NBA 2K25* (5) Dragon Age: The Veilguard (13) Hogwarts Legacy (NEU) Dragon Quest 3 Remake (15) Astro Bot (22) Marvel’s Spider-Man 2 (13) Silent Hill 2 (2024) (4) Undisputed (5) Metaphor: ReFantazio (NEU) Minecraft^^ (NEU) My Sims: Cozy Bundle (87) Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

*) Ohne Digitalverkäufe

^^) Ohne Digitalverkäufe von Nintendo-Plattformen

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren