November-Charts: So schlugen sich die PS5 Pro und Dragon Age The Veilguard in Großbritannien

Die PS5 Pro konnte im November 2024 in Großbritannien einen beeindruckenden Verkaufsanteil für sich beanspruchen. Ebenfalls liegen Angaben zu “Dragon Age The Veilguard" vor.

Seit November verweilt die PS5 Pro auf dem Markt. Mit einem Preis von rund 800 Euro richtet sich die Hardware keinesfalls an den Durchschnittskonsumenten. Dennoch kam es in den Kommentarspalten und sozialen Netzwerken zu hitzigen Diskussionen über das Verkaufspotenzial des Mid-Gen-Upgrades.

Offizielle Verkaufszahlen gibt es zur PS5 Pro bisher nicht. Sie dürften ein Teil des nächsten Quartalsberichts sein. Neue Statistiken aus Großbritannien verdeutlichen jedoch, dass das Interesse zumindest im Launch-Monat ordentlich war.

Jede vierte PS5-Konsole war eine Pro

Im November 2024 hatte die PS5 Pro in Großbritannien einen Anteil von 26 Prozent der verkauften PS5-Konsolen. Es ist ein positives Ergebnis für ein Premiummodell, das zu einem deutlich höheren Preis als die Standardversion der PS5 auf den Markt kam.

Anders als bei der ursprünglichen PS5, die im November 2020 unter den Herausforderungen der Pandemie eingeführt wurde, gab es bei der PS5 Pro keine größeren Lieferschwierigkeiten, was die Verfügbarkeit für Konsumenten deutlich verbesserte.

Aus Großbritannien liegen keine tatsächlichen Verkaufszahlen oder ein Vergleich mit anderen Konsolen vor, sodass wir uns mit dem reinen Anteil innerhalb der PS5-Familie begnügen müssen. Doch schon erste Zahlen aus Japan machten deutlich, dass die PS5 Pro auf ein beachtliches Interesse stößt. Und auch in den USA war der Launch solide.

Bei einem Anteil von 26 Prozent wird es letztlich nicht bleiben – zumindest ohne Preissenkungen, wie sie die PS5 Slim regelmäßig erfährt. Denkbar wäre ein mittelfristiger Pro-Anteil irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent an den gesamten PS5-Verkäufen.

Insgesamt wurden im November 2024 in Großbritannien fast 270.000 Konsolen verkauft, ein Anstieg von 85 Prozent gegenüber Oktober, aber ein erheblicher Rückgang von 45 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Allerdings: Der Black Friday floss in diesem Jahr nicht in den November-Datenzeitraum hinein, was zu einer Verzerrung führte.

Christopher Dring, der die Statistiken unter anderem auf X bekannt gab, verwies jedoch darauf, dass am diesjährigen Black Friday für sich allein betrachtet mehr Einheiten der PS5 verkauft wurden als im Vorjahr.

Die DualSense-Controller waren im November das erfolgreichste Zubehör. Der weiße PS5-Controller landete auf Rang 1, während die Midnight Black-Edition Platz 2 für sich beanspruchte. Der DualSense in der 30th Anniversary Limited Edition debütierte auf Platz 4.

Wie schlugen sich Dragon Age The Veilguard und Co?

Der Verkauf von Videospielen sank im November verglichen mit dem Vorjahr um satte 33 Prozent auf drei Millionen Spiele. Hierbei ist zu beachten: Der eigentliche Black Friday floss wie erwähnt nicht in die November-Auswertung und das neue “Call of Duty” erschien im Gegensatz zum Vorjahr bereits im Oktober. Allein auf den Black Friday bezogen lag der Rückgang nur bei acht Prozent.

“Dragon Age: The Veilguard” war im vergangenen November die bestplatzierte Neuerscheinung und belegte nach vier Wochen Platz zwölf der schnellstverkauften Spiele des Jahres. Der BioWare-Titel überholte “Final Fantasy 7: Rebirth” (+1,5 Prozent), blieb aber hinter “Astro Bot” (-9,6 Prozent), “Star Wars Outlaws” (-15 Prozent), “Dragon’s Dogma 2” (-21 Prozent) und “Dragon Ball: Sparking! Zero” (-28 Prozent).

“Mario & Luigi: Brothership” zeigte in den ersten drei Wochen einen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen “Mario”-Spielen und landete nur auf Platz 11. Dies könnte laut Dring auf eine allgemeine Müdigkeit gegenüber Mario-RPGs hinweisen.

Nachfolgend die Top 10 der meistverkauften Spiele in Großbritannien:

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) EA Sports FC 25 (EA) Dragon Age: The Veilguard (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Super Mario Party Jamboree (Nintendo)* Horizon: Zero Dawn Remastered (Sony) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

*) Ohne Digitalverkäufe

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren