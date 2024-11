Europa-Charts: Massiver Einbruch bei Konsolen, aber steigende Spieleverkäufe im Oktober 2024

In dieser Woche versorgten uns die Marktforscher von Games Sales Data (GSD) mit den europäischen Hard- und Software-Charts aus dem Oktober 2024. Die Charts verdeutlichen, dass die Konsolen in Europa weiterhin rückläufige Zahlen verbuchen.

In dieser Woche veröffentlichen Gamesindustry.biz und Game Sales Data (kurz: GSD) die aktuellen europäischen Hard- und Software-Charts. Aus diesen geht hervor, dass die Konsolen auch im Oktober 2024 mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen hatten.

Laut GamesIndustry.biz wurden auf den erfassten europäischen Märkten im letzten Monat 422.000 Konsolen verkauft. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von 26 Prozent. Zu beachten ist, dass im Rahmen der Hardware-Charts nicht alle europäischen Märkte erfasst wurden. Beispielsweise sind in den Erhebungen weder der deutsche noch der britische Markt enthalten.

Während die Zahlen der PS5 im Jahresvergleich um 29 Prozent zurückgingen, brachen die Zahlen der Xbox Series X/S um 49 Prozent ein. Die Switch wiederum verbuchte mit einem Minus von zehn Prozent einen überschaubaren Rückgang der Hardware-Verkäufe.

Auf das komplette Jahr 2024 gerechnet, waren die europäischen Verkaufszahlen der Konsolen im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent rückläufig.

Verkäufe von Spielen legen in Europa zu

Kommen wir zu den Software-Verkäufen. Hier gibt GSD an, dass in Europa im Oktober 2024 18,5 Millionen Spiele verkauft wurden. Ein Plus von 12,4 Prozent gegenüber dem Oktober 2023. Die Spitze der europäischen Software-Charts sicherte sich wie erwartet der Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“.

Laut GSD verkaufte sich dieser zum Launch fünf Prozent besser als „Modern Warfare 3“ (2023). Das moderate Wachstum ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass „Black Ops 6“ zum Launch über den Xbox Game Pass bezogen werden kann. Berücksichtigen wir nur die Verkaufszahlen auf den PlayStation-Konsolen, dann legte „Black Ops 6“ gegenüber „Modern Warfare 3“ um 26 Prozent zu.

Den nächsten Neueinsteiger finden wir auf dem dritten Platz: Den Fighting-Titel „Dragon Ball: Sparking! Zero“, der in Europa doppelt so stark startete wie „Dragon Ball Z: Kakarot“. Das von Bloober Team entwickelte Remake zu „Silent Hill 2“ stieg auf dem sechsten Platz in die europäischen Software-Charts ein. Die Verkaufszahlen von „Silent Hill 2“ liegen in den ersten vier Wochen um 57 Prozent unter denen des „Resident Evil 4 Remakes“ und um 31 Prozent unter denen des „Dead Space Remakes“.

Wie in dieser Woche bereits berichtet, reichte es für „Dragon Age: The Veilguard“ im Oktober 2024 lediglich für einen Einstieg auf dem siebten Rang. Die Verkaufszahlen zum Launch lagen 18 Prozent unter denen von „Dragon’s Dogma 2“ und 21 Prozent unter denen von „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Abschließend ist den europäischen Charts von 1,4 Millionen verkauften Zubehörprodukten im Oktober 2024 die Rede, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 13 Prozent darstellt.

Europa: Die Top 10 im Oktober 2024 (Retail & digital)

1. Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)

2. EA Sports FC 25 (EA)

3. Dragon Ball: Sparkling! Zero (Bandai Namco)

4. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

5. Super Mario Party Jamboree (Nintendo)*

6. Silent Hill 2 (Konami)

7. Dragon Age: The Veilguard (EA)

8. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

9. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)*

10. Undisputed (Plaion)

*keine digitalen Zahlen enthalten.

