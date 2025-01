Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Haie als Unterstützung – Wahnwitziges Kampfsystem vorgestellt

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ zeigt sich in einem brandneuen Trailer, der das wahnwitzige Kampfsystem des Action-Abenteuers in den Mittelpunkt rückt und etwas genauer vorstellt. So kann Protagonist Goro Majima im Kampf unter anderem auch auf tierische Hilfe zurückgreifen.

In wenigen Wochen wird „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheinen und Ex-Yakuza Goro Majima auf ein verrücktes Abenteuer rund um die Insel Hawaii schicken – auch wenn im Kern des Spiels den Entwicklern zufolge ein tiefgängiges Drama stecken wird.

Um weiter auf den bevorstehenden Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen nun einen neuen Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ veröffentlicht, der das wahnwitzige und vor allem abwechslungsreiche Kampfsystem etwas genauer unter die Lupe nimmt.

Zwei Kampfstile und jede Menge tierische Begleiter

Anhand zahlreicher frischer Gameplay-Szenen verrät das neue Video zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“, wie genau die Kämpfe im kommenden Spin-Off ablaufen werden. So wird das Spiel im Vergleich zu den letzten Hauptteilen der „Like a Dragon“-Reihe auf ein Echtzeit-Kampfsystem setzen, das an die älteren „Yakuza“-Titel erinnert. Um für die nötige Abwechslung zu sorgen, kann Protagonist Goro Majimi auf zwei verschiedene Kampfstile zurückgreifen.

Der „Mad Dog“-Stil rückt Geschwindigkeit, Gewandtheit und Stil in den Fokus, sodass Majima seinen Widersacher mit Schlägen und Tritten ordentlich zusetzen kann, während Angriffe auch geblockt oder gekontert werden dürfen. Im „Sea Dog“-Stil verlässt sich der Ex-Yakuza hingegen auf seine neuen Fähigkeiten als Pirat und bringt unter anderem zwei Säbel und einen Enterhaken mit in den Kampf.

Außerdem bieten beide Kampfstile auch wieder zahlreiche Spezialattacken, die nicht nur spektakulär anzusehen sind, sondern auch ordentlich Schaden zufügen können. Dementsprechend müssen die sogenannten Heat-Attacken zunächst auch aufgeladen werden. Obendrein kann Majima auf die Unterstützung einiger tierischer Begleiter zählen, darunter auch ein riesiger Hai, ein Affe oder – wie es sich für einen Piraten gehört – auch ein Papagei.

Pirate Yakuza in Hawaii erscheint im Februar 2025

Bis die Spieler selbst mit Goro Majima in den Kampf ziehen können, ist keine allzu lange Wartezeit mehr nötig. So wird „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ bereits am 21. Februar 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird neben der Standardfassung auch als Deluxe- und Collector’s-Edition erhältlich sein, die mit zusätzlichen Inhalten aufwarten werden. Vorbesteller aller Versionen dürfen sich außerdem über Ichiban Kasuga als Crew-Mitglied und zwei zusätzliche Outfits freuen.

Die Handlung verschlägt den Ex-Yakuza Goro Majima, der all seine Erinnerungen verloren hat, auf eine Reihe abgelegener Inseln im Pazifik. Auf der Suche nach sich selbst wird er jedoch schnell in einen Konflikt zwischen Kriminellen und Piraten verwickelt, die auf der Suche nach einem legendären Schatz sind.

