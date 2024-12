Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Wie viel Spielzeit wird geboten? Director klärt auf

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Mit "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" steht uns Anfang 2025 das nächste Spin-off der erfolgreichen Serie ins Haus. Doch wie ist es um die Spielzeit von Goro Majimas Abenteuer bestellt? Der verantwortliche Director Masayoshi Yokoyama klärt uns auf.

Mit dem Anfang 2025 erscheinenden „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ bekommt der beliebte Charakter Goro Majima sein eigenes Spin-off spendiert.

Wie es der Name des Titels bereits andeutet, führt unser Weg dieses Mal in die Nähe von Hawaii. Genauer gesagt auf die Insel Rich Island. Dort findet sich der „Mad Dog of Shimano“ wieder und sieht sich mit der Situation konfrontiert, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Wie für Goro Majima typisch, zieht er Ärger magisch an und findet sich plötzlich in einem waschechten Piraten-Abenteuer wieder.

Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass das Spin-off deutlich kürzer ausfällt als die letzten Hauptableger der Reihe. Doch mit wie viel Spielzeit dürfen wir rechnen?

Director spricht über die Spielzeit

Diesbezüglich lieferte uns der für das Spin-off zuständige Director Masayoshi Yokoyama eine Antwort. Laut Yokoyama fällt das Abenteuer von Goro Majima umfangreicher aus als noch „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ aus dem Jahr 2023. Unter dem Strich legte der Umfang laut Yokoyama um rund 30 Prozent zu.

Ein Blick auf „How long to beat“ verrät, dass Spieler, die nur die Kampagne abschließen wollten, etwa 12 1/2 Stunden beschäftigt waren. Wer auch einen großen Teil der optionalen Aufgaben in Angriff nahm, konnte rund 20 Stunden einplanen. Somit dürfte sich die Spielzeit von „Pirate Yakuza in Hawaii“ für die meisten auf 15 bis 25 Stunden belaufen.

Im Verlauf des Interviews ergänzte Yokoyama, dass es dem Team der Ryu Ga Gotoku Studios nicht explizit darum ging, für einen größeren Umfang und somit eine höhere Spielzeit zu sorgen. Stattdessen habe sich der im Vergleich mit „Like a Dragon Gaiden“ größere Content im Verlauf der Entwicklung ganz natürlich ergeben.

Insbesondere die Geschichte von „Pirate Yakuza in Hawaii“ führte zu einer größeren Spielwelt und damit mehr Umfang.

Entwickler haben weitere Überraschungen in der Hinterhand

Abschließend bestätigte der Director, dass das Spin-off noch die eine oder andere Überraschung bietet, auf die die Entwickler zu gegebener Zeit eingehen werden. „Es ist eher so, dass das Volumen aufgrund der Geschichte zugenommen hat“, erklärte Yokoyama.

„Die Karte ist riesig. Es gibt eine Menge Orte zu besuchen und es gibt noch Features, die wir noch nicht angekündigt haben.“

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 21. Februar 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Version bietet Sega eine Deluxe-Edition an. Welche Inhalte im Rahmen der Sammlerausgabe geboten werden sollten, verdeutlicht die offizielle Übersicht.

Wie die Entwickler im Oktober verrieten, sollte das Spin-off ursprünglich ganz anders aussehen. Welches Konzept das Team anfangs verfolgte, verraten wir euch hier.

