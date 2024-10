Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: So anders sollte das Spiel eigentlich werden

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Mit "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint im nächsten Jahr ein vielversprechendes Piratenabenteuer für die PS5. Doch eigentlich sollte das Spiel ganz anders aussehen.

Sega plant für Anfang nächsten Jahres die Veröffentlichung des neuen Action-Adventure „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“. Wie es der Name dieses Spin-offs bereits erahnen lässt, dreht sich dabei alles um spannenden Freibeuter-Abenteuer. Doch ursprünglich hatten die Entwickler eigentlich ein anderes Setting im Kopf – ein recht ungewöhnliches noch dazu.

Like a Dragon als Angelspiel?

Masayoshi Yokoyama, seines Zeichens Chef des japanischen Entwicklerstudios Ryu Ga Gotoku, plauderte vor kurzem bei einem Interview im offiziellen PlayStation Blog recht ausführlich über „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

Neben einigen eher allgemeinen Dingen kam er auch auf die Anfänge des Projekts zu sprechen. Diese datieren prinzipiell aus dem Sommer 2023 und somit aus der Zeit kurz nach dem Release von „Infinite Wealth: Like a Dragon“. Damals waren die ersten Ideen für ein neues Spiel entstanden, die jedoch deutlich anders ausgesehen haben als das finale Konzept. Wäre es etwas anders gekommen, hätten die Fans nämlich kein Schwert, sondern vor allem eine Angelrute in die Hand genommen.

„Etwa im Juni oder Juli 2023, lange vor der Veröffentlichung von Infinite Wealth, dachte das Entwicklerteam bereits über die Idee eines Spin-offs von Infinite Wealth nach. Selbst wenn wir Like a Dragon 9 machen würden, wussten wir, dass dies nicht ausreichen würde, um die Geschichte einzufangen und zu erzählen“, so seine Worte.

Er ergänzte: „Gegen Ende der Entwicklung von Infinite Wealth kam uns die Idee eines Spin-offs mit Charakteren, die nicht Ichiban Kasuga sind. Es war fast so, als würden wir eine aufgeblasene Nebenhandlung für Infinite Wealth erschaffen. Schon seit einiger Zeit wollte ich ein Spiel namens Like a Dragon: Tuna entwickeln, in dem Kazuma Kiryu als Thunfischfischer auf See gegen Fischerboote kämpft. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Projekt wurde nie verwirklicht, aber die Schlüsselwörter Schiff, Meer und Kampf, die sich seitdem in meinem Kopf festgesetzt hatten, entwickelten sich zum Konzept der Piraten.“

Letztendlich hat sich Ryu Ga Gotoku also gegen die Idee rund um ein Anglerspiel mit Kiryu in der Hauptrolle entschieden. Stattdessen werdet ihr im fertigen Spiel den aus anderen Yakuza-Spielen bekannten Goro Majima bei seinen Abenteuer als Pirat begleiten.

Noch mehr Meldungen rund um „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“:

Wann erscheint Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii?

Bis die Fans wissen, ob sich die Entscheidung zugunsten des Piraten-Szenarios tatsächlich auszahlt, müssen sie noch etwas Geduld aufbringen. Der Release von „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ ist für den 28. Februar 2025 geplant. Dann erscheint das Action-Adventure für die PS5, die PS4, die Xbox Series X/S, die Xbox One sowie den PC.

Die Vorbestellerphase hat bereits begonnen: Wer sich ein Exemplar von „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ sichern möchte, kann dies über die offizielle Webseite machen. Neben der Standardversion steht eine Deluxe-Edition mit einigen Ingame-Extras wie exklusiven Skins und anderen Objekten zur Auswahl.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

