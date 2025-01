Nintendo Switch 2: Mehr als 20 Millionen Verkäufe im ersten Jahr?

Nach monatelangen Spekulationen hat Nintendo die Switch 2 offiziell angekündigt. Die Enthüllung erfolgte in einem kurzen Video, das erste Einblicke in das Design bietet. Weitere Details sollen im April folgen, wenn Nintendo ein spezielles Event abhält.

Die neue Konsole bleibt dem Konzept der aktuellen Switch treu, bietet jedoch einige technische Neuerungen, darunter die magnetischen Joy-Cons. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls die Abwärtskompatibilität mit den meisten Spielen der bisherigen Generation.

Eine neue Version des Bestsellers “Mario Kart” wurde angedeutet. Die Markteinführung ist für 2025 geplant. Doch mit wie vielen Verkäufen kann Nintendo rechnen?

Hohe Verkaufsprognosen für das erste Jahr

Laut einem Bericht von Bloomberg bereitet Nintendo eine Produktions- und Lieferkette vor, die den Verkauf von über 20 Millionen Einheiten innerhalb des ersten Jahres ermöglichen soll. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Switch erreichte in den ersten vier Quartalen rund 15 Millionen verkaufte Exemplare. Auch die PS5 kam im ersten Jahr annähernd auf diese Zahl.

Analysten sehen die hohe Nachfrage nach der Switch 2 als entscheidenden Faktor für den zukünftigen Erfolg von Nintendo. Auch Spieleentwickler setzen große Hoffnungen in die Hardware, da sie der Branche neuen Schwung verleihen könnte.

Sollte Nintendo die prognostizierten Verkaufszahlen erreichen, würde die Switch 2 einen der erfolgreichsten Konsolenstarts aller Zeiten verzeichnen. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die erwartete Nachfrage tatsächlich bedienen kann – ein Problem, mit dem in der Vergangenheit bereits PlayStation 5 und Xbox Series X/S konfrontiert waren.

Nintendo ist sich laut eigener Aussage des Scalping-Problems der Videospielbranche bewusst und möchte dem entgegenwirken. Darauf aufbauend erklärte der Präsident Shuntaro Furukawa auf einer Aktionärsversammlung im Jahr 2024, dass der Halbleitermangel, der den Bestand an Nintendo Switch zunächst begrenzt hatte, zu keinen Beeinträchtigungen mehr führen werde.

Nintendo hatte zuletzt mit Rückgängen zu kämpfen

Die Markteinführung der Switch 2 erfolgt in einem herausfordernden Umfeld. Während die aktuelle Switch über 146 Millionen Mal verkauft wurde, musste Nintendo zuletzt Umsatz- und Gewinnprognosen senken. Die neue Konsole soll den Rückgang kompensieren und sich gegen die leistungsstarken Alternativen von Sony und Microsoft behaupten.

“Da das Hardware-Segment 40 Prozent des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024 ausmachte, könnte ein Nachfolger der Switch aus dem Jahr 2017 Hand in Hand mit einer stärkeren Spiele-Pipeline im Geschäftsjahr 2026 gehen und das voraussichtlich vierte Jahr in Folge mit einem schwachen Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 umkehren“, so der Bloomberg-Analyst Nathan Naidu.

Wann genau der Launch erfolgt, ist zunächst ein Geheimnis. Allerdings deutet die angekündigte Hands-on-Tour, die bis in den Juni hinein läuft, darauf hin, dass die Switch 2 nicht vor Sommer in den Regalen der Händler liegen wird.

