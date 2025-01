Switch 2: Endlich angekündigt – Name, Details & ein Blick auf die Hardware

Wie in den letzten Tagen von mehreren Quellen vorhergesagt, nutzte Nintendo den heutigen Donnerstag, um uns einen ersten Blick auf die Switch 2 zu ermöglichen. Auch eine weitere Präsentation kündigte der Konzern an.

In den letzten Tagen meldeten sich gleich mehrere Insider und Quellen zu Wort, die in Erfahrung gebracht haben wollten, dass Nintendo die Switch 2 am heutigen Donnerstag endlich offiziell ankündigen wird.

Wieder einmal sollten die Insider Recht behalten. So bestätigte Nintendo nicht nur, dass der Nachfolger des erfolgreichen Konsolen-Handheld-Hybriden den Namen Switch 2 tragen wird. Gleichzeitig ermöglichte uns Nintendo im Rahmen eines Videos einen ersten Blick auf die Hardware.

Eine weitere und ausführlichere Präsentation folgt offenbar am 2. April 2025.

Nintendo bleibt dem Design der Switch treu

Wie der erste Trailer zur Switch 2 verdeutlicht, bleibt Nintendo dem andockbaren Tablet-Design des im Jahr 2017 veröffentlichten Vorgängers treu. Zu den interessantesten Neuerungen gehören sicherlich die magnetischen Joy-Con-Controller, die in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterten.

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler im Vergleich mit der originalen Switch über ein etwas größeres Display und überarbeitete Joy-Cons freuen, die für eine noch bessere Spielerfahrung sorgen sollen.

Die Hardware wird außerdem mit einem längeren Ständer mit einer größeren Neigung ausgeliefert, sodass sie fast horizontal liegen kann.

Abwärtskompatibilität noch einmal bestätigt

Ein weiteres Feature, das Nintendo noch einmal bestätigte, ist eine Abwärtskompatibilität zur ersten Switch. Erfreulich: Die Abwärtskompatibilität erstreckt sich sowohl über physisch als auch digital erworbene Switch-Spiele, die ihr auf dem Nachfolger spielen könnt.

Wie Nintendo einräumt, kann es bei vereinzelten Spielen jedoch dazu kommen, dass keine volle Kompatibilität mit der Switch 2 gewährleistet ist. Zu welchem Preis die Switch 2 erscheint, verriet Nintendo in der heutigen Ankündigung noch nicht.



Auch zu den Hardware-Spezifikationen schweigt sich Nintendo noch aus. Diesbezüglich könnte die Präsentation Anfang April für Klarheit sorgen. Ein weiteres Gerücht, das Nintendo in der heutigen Ankündigung bestätigte, ist das neue „Mario Kart“, das sich für die Switch 2 in Arbeit befindet.

Konkrete Details stehen aber leider auch hier noch aus.

