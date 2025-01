Switch 2: Weitere Quellen bestätigen nahende Enthüllung, erste Spiele und den Launchzeitraum

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass Nintendo die Switch 2 in Kürze endlich offiziell enthüllen wird. Nachdem zunächst ein Insider die entsprechenden Informationen streute, zogen nun weitere bekannte Quellen nach.

Nachdem es zuletzt zu diversen Leaks kam, die uns unter anderem einen Blick auf das mögliche Design der Switch 2 sowie die überarbeiteten Joy-Cons der Konsole ermöglichten, ging es in dieser Woche an das Eingemachte.

Wie der bekannte Industrie-Insider „Nate the Hate“ und Tom Warren von The Verge berichteten, wird die offizielle Enthüllung der Switch 2 in dieser Woche erfolgen. Genauer gesagt am Donnerstag, den 16. Januar 2025. Weiter hieß es, dass Nintendo die Enthüllung in zwei Präsentationen unterteilt. Die Hardware macht am Donnerstag den Anfang.

In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Kollegen von Videogames Chronicles mit eigenen Informationen zu Wort.

VGC bestätigt die Angaben des Insiders

Wie Videogames Chronicles unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, entsprechen die Angaben von „Nate the Hate“ und Tom Warren den Tatsachen. Dies bedeutet, dass wir uns in dieser Woche in der Tat auf die offizielle Enthüllung der Switch 2 freuen dürfen. Die Quellen von VGC geben ebenfalls an, dass Nintendo die Präsentation in zwei Teile spaltet und sich zuerst auf die Hardware konzentriert.

Selbiges gilt für Eurogamer. Die Präsentation der ersten Spiele erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Ansatz, den Nintendo bereits bei der ersten Switch verfolgte.

Laut den Quellen von „Nate the Hate“ und Videogames Chronicle könnte Nintendo den Launch der Switch 2 mit einem neuen „Mario Kart“ begehen. Angesichts der Tatsache, dass sich „Mario Kart 8 Deluxe“ mit mehr als 64 Millionen verkauften Einheiten zum erfolgreichsten Switch-Titel überhaupt entwickelte, ein nachvollziehbarer Schritt.

Des Weiteren sollen mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben, dass sich zukünftige Switch 2-Spieler im Weihnachtsgeschäft 2025 auf einen neuen „Mario“-Titel freuen dürfen.

Ubisoft soll die neue Konsole unterstützen

Nintendo äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten um die Switch 2 und die nahende Enthüllung des Systems bislang nicht. Ebenfalls noch unbestätigt ist die folgende Meldung.

Laut „Nate the Hate“ soll Ubisoft an mehreren Portierungen bestehender Titel für die Switch 2 arbeiten.

Den Informationen des Insiders zufolge werden kommende Switch 2-Besitzer unter anderem mit dem Shooter „Rainbow Six Siege“, „Assassin’s Creed: Mirage“ sowie der „The Division“-Reihe versorgt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll zudem das im März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinende „Assassin’s Creed: Shadows“ folgen.

Da Ubisoft bereits die Wii und die erste Switch tatkräftig unterstützte, dürften die angesprochenen Portierungen zumindest nicht überraschend kommen.

