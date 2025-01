Nintendo Switch 2: Vor Release spielen – Hands-on-Tour angekündigt

Nach einer langen Wartezeit, zahlreichen Spekulationen und einigen für Nintendo ziemlich ärgerlichen Leaks, hat das japanische Unternehmen endlich die Switch 2 enthüllt. Ein kurzes Video gewährte einen ersten Blick auf die kommende Konsole und bestätigte, dass der Launch noch in diesem Jahr stattfinden wird. Wie Nintendo außerdem bekannt gab, werden die Spieler noch vor der Veröffentlichung die Gelegenheit bekommen, die Switch 2 selbst auszuprobieren.

Switch 2 Experience Tour macht Halt in Berlin

So wird Nintendo ab Anfang April 2025 mit der Switch 2 auf Tour gehen, um kräftig die Werbetrommel zu rühren und auf den Switch-Nachfolger aufmerksam zu machen. Dadurch können interessierte Spieler die neue Konsole bereits vor ihrem Launch Probespielen. Bei uns in Deutschland wird die Switch 2 Experience Tour auch einen Halt in Berlin machen.

So können Nintendo-Fans in Deutschland die Switch 2 vom 25. bis zu 27. April 2025 hautnah erleben und ausprobieren. Allerdings wird man ein Ticket benötigen, um an dem Hands-on-Event teilnehmen zu können. Die kostenlose Anmeldung für die Veranstaltung in Berlin beginnt bereits am 17. Januar 2025 um 15 Uhr und endet am 26. Januar um 23:59 Uhr. Anschließend werden die Tickets mittels Verlosung vergeben.

Switch 2 Experience Tour Haltestellen:

Nordamerika

New York – 4. bis 6. April 2025

Los Angeles – 11. bis 13. April 2025

Dallas – 25. bis 27. April 2025

Toronto – 25. bis 27. April 2025

Europa

Paris – 4. bis 6. April 2025

London – 11. bis 13. April 2025

Mailand – 25. bis 27. April 2025

Berlin – 25. bis 27. April 2025

Madrid – 9. bis 11. Mai 2025

Amsterdam – 9. bis 11. Mai 2025

Ozeanien

Melbourne – 10. bis 11. Mai 2025

Asien

Tokio – 26. bis 27. April 2025

Seoul – 31. Mai bis 1. Juni 2025

Hongkong – wird noch bekannt gegeben

Taipei – wird noch bekannt gegeben

Ausführliche Switch-2-Präsentation im April

Nachdem Nintendo bislang nur einen kurzen Blick auf die neue Switch 2 erlaubt hatte, wird eine ausführliche Präsentation im Rahmen einer Nintendo Direct am 2. April 2025 erfolgen. Dann wird das Unternehmen mit aller Wahrscheinlichkeit auch die Hardware-Spezifikationen der Konsole bekannt gegeben und weitere Spiele präsentieren.

Im Reveal-Video der Switch 2 war lediglich zu erkennen, dass Nintendo an einem neuen „Mario Kart“ arbeitet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Japaner noch weitere Titel für den Launch ihrer neuen Konsole in der Hinterhand haben. Außerdem wird die Switch 2 gegenüber ihrem Vorgänger vollständig abwärtskompatibel sein, sodass Switch-Spiele – physisch als auch digital – weiterhin auf dem Nachfolgemodell gespielt werden können.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren