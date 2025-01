Switch 2: Leaks haben Nintendo laut Ex-Mitarbeiter „sehr, sehr verärgert“

In den vergangenen Wochen fluteten zahlreiche Leaks zur Switch 2 das Internet und präsentierten unter anderem das voraussichtliche Design und die neuen Joy-Con-Controller der kommenden Nintendo-Konsole. Auch die angeblichen Hardware-Specs der Switch 2 machten bereits die Runde.

Nintendo selbst hatte sich bis zur heutigen Enthüllung der Switch 2 bezüglich der Leaks zurückgehalten und gab lediglich ein kurzes Statement ab, in dem es hieß, dass alle zuvor aufgetauchten Bilder und Videos zur Switch 2 „nicht offiziell“ seien. Dennoch dürften die Leaks das japanische Traditionsunternehmen „sehr, sehr verärgert“ haben. Das haben nun zwei ehemalige Mitarbeiter von Nintendo in einem Interview verraten.

Nintendo dürfte „wirklich wütend“ sein

Bei den besagten Mitarbeitern handelt es sich um Kit Ellis und Krysta Yang, die zuvor beide in der PR-Abteilung von Nintendo tätig waren und in der Zeit von 2013 bis 2021 unter anderem auch für die Show Nintendo Minute bekannt waren. In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts sagten sie jetzt, dass Nintendo aufgrund der an die Öffentlichkeit gelangen Informationen „wirklich wütend“ sein dürfte.

„Dies hat wirklich störende Auswirkungen auf das, was das Unternehmen derzeit versucht, nämlich eine neue Konsole anzukündigen und auf den Markt zu bringen – was schon so schwierig genug ist“, so Yang. Weiter heißt es: „[Nintendo] wird seit Monaten täglich durch diese Leaks gestört und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie wirklich wütend sind, und zwar auf das schlimmste. Wir machen Witze, aber … sie sind sehr, sehr, sehr verärgert darüber.“

Nintendo ermittelt intern gegen Leaks

Um gegen die Leaks vorzugehen und für die Zukunft so gut wie möglich zu unterbinden, ermittelt Nintendo auch innerhalb des eigenen Unternehmens. Ellis verriet: „Sie haben sehr gute Leute, die diese Dinge untersuchen. Sie werden der Sache irgendwann auf den Grund gehen, aber das braucht Zeit und viele Gespräche mit allen Beteiligten.“

Ellis und Yang haben solche Prozesse auch selber während ihrer Zeit bei Nintendo erlebt. Dadurch hatten die Teams „im Grunde einen weiteren Vollzeitjob, da sie an der Untersuchung dieser Lecks beteiligt seien.“ Dazu sagte Yang abschließend: „„Das ist extrem störend und außerdem eine sehr stressige Situation, weil man wirklich das Gefühl hat, auf dem heißen Stuhl zu sitzen.“

