Until Dawn: Film-Trailer in voller Länge – so klingen die deutschen Stimmen

Der Regisseur David F. Sandberg hat mit Streifen wie „Annabelle 2“ und „Lights Out“ bewiesen, dass er das Horror-Handwerk beherrscht. Damit saß bei der Verfilmung des PlayStation-Hits „Until Dawn“ ein Fachmann im Klappstuhl, wie auch der jüngst erschienene Cinematic Trailer unterstreicht.

Heute gab Sony via seinem PlayStation Blog nun die Weltpremiere des deutschsprachigen Trailers bekannt. In dem bereitgestellten Video sind freilich auch die Stimmen der deutschen Synchronsprecher zu hören – und die klingen ziemlich genau so, wie man es von hiesigen Voice-Over-Künstlern erwarten würde. Aber hört selbst:

Oben seht ihr den lokalisierten Cinematic Trailer zu „Until Dawn“.

Der „Until Dawn“-Film respektiert sein Vorbild

Wie aufmerksamen Film- und „Until Dawn“-Freunden schon bekannt sein dürfte, spielt die Kino-Version des Ausgangsstoffs in der Welt des PlayStation-Spiels, ohne die Originalgeschichte nachzuerzählen. Zudem wird sich der Streifen mit „Insider“-Referenzen wohl zurückhalten, damit auch Unbedarfte die Handlung nachvollziehen können.

Dennoch respektiert Sandbergs „Until Dawn“ die Vorlage, indem sie deren Konzept der Entscheidungen mit tödlichen Konsequenzen übernimmt. Auch wird hier der Schauspieler Peter Stormare in seiner Rolle als Dr. Hill zurückkehren, um in Bezug auf seinen Charakter neue Fragen aufzuwerfen.

Stormare selbst äußerte zur Produktion von David F. Sandberg:

„Der Film ist ein Liebesbrief an das Horrorgenre und ehrt den Geist des Spiels vollkommen. Egal, ob langjähriger Fan oder Neuling – es erwartet euch etwas völlig Neues.“

Außerdem war an dem inzwischen abgedrehten Film Gary Dauberman beteiligt, der bei „Until Dawn“ für das Drehbuch und die Produktion verantwortlich zeichnete. Auch der Amerikaner ist kein Unbekannter; unter anderem schrieb er das Drehbuch zu „Es“ (2017) und war an den „Annabelle“- sowie „The Nun“-Serien beteiligt.

So klingt der originale Trailer zu „Until Dawn“:

Einen genauen Termin für den deutschen Kinostart von „Until Dawn“ gibt es übrigens schon: es ist der 24. April 2025. Bis dahin wird es weitere Updates zum Film geben. Wer sie übrigens verpasst haben sollte, der könnte derweil die Remake-Fassung des Horrorspiels nachholen. Unseren ausführlichen Test findet ihr an dieser Stelle.

