Until Dawn: Mit Zeitschleifen-Mechanik – Teaser-Trailer zum Film enthüllt

Until Dawn:

Sony Pictures hat den ersten Teaser-Trailer zur Verfilmung von „Until Dawn“ veröffentlicht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen PlayStation-Spiel und bringt eine neue Geschichte in das bekannte Universum.

Nach der Ankündigung der Verfilmung von „Until Dawn“ Anfang 2023 hat Sony einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen Blick in den Film gewährt und Aussagen der Macher enthält.

Ein Aspekt des Trailers ist die Art und Weise, wie das Filmteam die Handlung des Spiels umsetzen wird. Bereits in der Vorlage hatten die Entscheidungen der Spieler einen direkten Einfluss darauf, ob Charaktere sterben oder am Leben bleiben. Im Film wird eine Abwandlung dieser Spielmechanik zu sehen sein.

Neuer Ansatz mit Zeitschleifen-Mechanik

Ein zentrales Element des Films ist die Einführung einer Zeitschleifen-Mechanik. So werden die Entscheidungen der Spieler über Leben und Tod in „Until Dawn“ durch eine Erzählweise ersetzt, in der Figuren nach ihrem Tod „zurückgesetzt“ werden.

Was bedeutet das für die Charaktere des Films? „Die Leute treffen unterschiedliche Entscheidungen und sterben auf unterschiedliche Weise. Der Film hat diese Mechanik, bei der alles von vorn beginnt und sie es noch einmal versuchen können. Jedes Mal, wenn sie wieder lebendig werden, ist es, als wären sie in einem neuen Horrorgenre“, so David F. Sandberg, der Regisseur von „Until Dawn“. .

Jede Rückkehr in die Zeitschleife bringt neue Herausforderungen und setzt die Figuren einem neuen Horrorszenario aus. Im Trailer ist etwa zu sehen, wie Clover (Ella Rubin) von einem maskierten Mann ermordet wird, woraufhin alle wieder zeitlich zurückversetzt werden.

Nachfolgend steht der Trailer zu “Until Dawn” zur Ansicht bereit:

Abweichungen vom Spiel und geplante Veröffentlichung

Im Gegensatz zum Originalspiel bietet „Until Dawn“ als Film neue Charaktere und Schauplätze. Dies soll die Fans überraschen und gleichzeitig neue Zuschauer ansprechen. Laut Trailer übernimmt Peter Stormare, der auch im Spiel auftrat, eine Rolle. Weitere Details zur Besetzung und Handlung werden in einem zweiten Trailer erwartet.

Die Dreharbeiten fanden zwischen August und Oktober in Ungarn statt. Unter der Regie von David F. Sandberg, bekannt durch Filme wie „Annabelle: Creation“ und „Shazam“, soll „Until Dawn“ das gleichnamige Horrorspiel in einem neuen narrativen Rahmen präsentieren.

Drehbuchautor Gary Dauberman erklärte, das Ziel sei es gewesen, eine originelle Geschichte zu schaffen, die Fans des Spiels überrascht, ohne dabei das Erlebnis des Spiels „eins zu eins“ zu wiederholen.

Weitere Meldungen zu Until Dawn:

Der Start von “Until Dawn” ist für den 25. April 2025 vorgesehen. Bis dahin werden wir weitere Videoszenen zu Gesicht bekommen. Parallel arbeitet Sony an weiteren Filmadaptionen von PlayStation-Spielen wie „Horizon: Zero Dawn“ und „Helldivers“.

Weitere Meldungen zu Until Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren