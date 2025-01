Until Dawn: Film entfernt sich vom Videospiel – Details von der CES 2025

Sony nutzte seine Pressekonferenz auf der CES 2025 in Las Vegas, um zahlreiche neue Informationen zu den eigenen Film- und Serien-Produktionen bekannt zu geben. So kündigte man unter anderem einen „Horizon: Zero Dawn“-Film und einen Anime zu „Ghost of Tsushima“ an.

Außerdem gab es ein paar Neuigkeiten zur Verfilmung des Horrorspiels „Until Dawn“ von Entwickler Supermassive Games. Bislang waren noch keine genauen Details zur Handlung des Films bekannt, doch wie es nun scheint, wird man sich von der Videospiel-Vorlage entfernen und eine eigenständige Geschichte erzählen.

Until-Dawn-Film mit neuen Charakteren

Zwar zeigte Sony auf der CES 2025 keinen neuen Trailer zum „Until Dawn“-Film, nutzte die Messe aber, um weitere Details (via Comicbook) zu präsentieren. So würden während der Pressekonferenz mehrere Teaser-Bilder gezeigt, auf denen eine neue Riege von Charakteren zu sehen war. Demnach wird sich der Film nicht an der Handlung des Videospiels orientieren, sondern lediglich in der Welt von „Until Dawn“ angesiedelt sein. Eine Verbindung zur Spielvorlage wird allerdings durch den Charakter Dr. Hill hergestellt, der im kommenden Film auch von Schauspieler Peter Stormare verkörpert wird.

Da der „Until Dawn“-Film nicht einfach die Geschichte des erfolgreichen PS4-Spiels widerspiegeln wird, könnte es sich womöglich auch um eine Art Fortsetzung der bekannten Story handeln. Möglich wäre somit auch ein Wiedersehen mit den beiden Schauspielern Rami Malek und Hayden Panettiere, deren Charaktere im zuletzt für die PS5 veröffentlichten Remake von „Until Dawn“ ein neues Ende spendiert bekommen und überlebt haben.

Until Dawn soll im April 2025 in die Kinos kommen

Bis wir uns selbst ein Bild von der „Until Dawn“-Verfilmung machen können, müssen wir uns ohnehin nicht mehr allzu lange gedulden. Nachdem die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden, peilen Sony Pictures und Screen Gems einen Kinostart bereits für den 25. April 2025. Ursprünglich sollte der Film erst im Oktober 2025 in den Lichtspielhäusern anlaufen. Konkrete Details zur Handlung dürften demnach bald folgen.

Für die Regie des „Until Dawn“-Films zeichnet sich David F. Sandberg verantwortlich, der in der Vergangenheit bereits durch Filme wie „Shazam!“ oder „Lights Out“ auf sich aufmerksam machen konnte. Durch den letztgenannten Film konnte Sandberg auch schon Erfahrung im Bereich des Horror-Genres sammeln, von der er für die Umsetzung von „Until Dawn“ in jedem Fall profitiert haben dürfte.

