Until Dawn: Mehr Interesse als am Spiel? Der Film hat einen Termin

Kurz nach der Bestätigung, dass die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden, bekam die Verfilmung von "Until Dawn" einen konkreten Termin spendiert. Wir verraten euch, ab wann der Horrorfilm in den Kinos zu sehen sein wird.

Wie zuletzt deutlich wurde, scheint Sony mit der „Until Dawn“-Marke große Pläne zu verfolgen. So erschien mit dem von Ballistic Moon entwickelten Rebuild kürzlich eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage des originalen „Until Dawn“ aus dem Jahr 2015.

Darüber hinaus hielt sich in den letzten Wochen hartnäckig das Gerücht, dass die „Horizon: Call of the Mountain“-Macher der Firesprite Studios an einem „Until Dawn 2“ arbeiten. Und dann wäre da ja noch der Kinofilm. Zu diesem erreichte uns kürzlich die Meldung, dass die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden.

Dabei beließen es die Verantwortlichen allerdings nicht. Stattdessen enthüllten Sony Pictures und Screen Gems in dieser Woche, wann der „Until Dawn“-Film in den Kinos starten wird.

Kinofilm startet früher als gedacht

Hier hatten die Verantwortlichen frohe Kunde parat und gaben bekannt, dass „Until Dawn“ deutlich früher als zunächst geplant den Weg auf die große Leinwand finden wird. Bislang peilten die Macher des Films bekanntermaßen einen Kinostart im Oktober 2025 an.

Wie es in der Ankündigung heißt, nimmt „Until Dawn“ jedoch deutlich deutlich früher Kurs auf die große Leinwand. Laut Sony Pictures und Screen Gems wird es am 25. April 2025 so weit sein. Ein Termin, der für alle Regionen und somit weltweit gilt.

Als Regisseur des Films fungiert David F. Sandberg, der sich in der Vergangenheit mit Werken wie „Shazam!“ oder „Lights Out“ einen Namen machte. Genau wie die Videospielvorlage soll der Kinofilm zu „Until Dawn“ vor allem von seiner schaurigen Atmosphäre, den Beziehungen der Charaktere untereinander und unerwarteten Wendungen in der Geschichte leben.

Zudem dürfen sich Fans des ersten „Until Dawn“-Spiels auf ein Wiedersehen mit Peter Stormare freuen, der im Film ebenfalls in die Rolle von Dr. Alan J. Hill schlüpfen wird

Zu den weiteren bestätigten Darstellern gehören:

Maia Mitchell

Belmont Cameli

Ella Rubin

Michael Cimino

Ji-young Yoo

Odessa A’zion

Erste Eindrücke und konkrete Details zur Handlung der „Until Dawn“-Verfilmung dürften angesichts des enthüllten Termins bald folgen.

