PS VR2: Sony verpasste den „PS2-Moment“ – Shuhei Yoshida entschuldigt sich

Mit der PS VR2 veröffentlichte Sony im Februar 2023 einen 599 Euro teuren Nachfolger für die erste PlayStation-VR-Brille. Obwohl das Headset mit seiner Technik durchaus zu überzeugen wusste und auch Kritiker überzeugen konnte, blieb ein großer Erfolg jedoch aus.

Eine Tatsache, die auch Shuhei Yoshida, dem ehemaligen Präsidenten der SIE Worldwide Studios, sehr zu schmerzen scheint. So entschuldigte er sich nun für die Situation der PS VR 2 und bedauerte, dass man bei Sony den sogenannten „PS2-Moment“ verpasst habe.

PS VR war „der größte Spaß“, den Yoshida je hatte

Nachdem Yoshida 31 Jahre lang in verschiedensten Position bei Sony tätig und somit seit Anbeginn der PlayStation Teil des Teams war, absolvierte er in der vergangenen Woche seinen letzten Arbeitstag. In der neuesten Ausgabe des Kinda Funny Gamecast blickte er jetzt über seine langjährige Karriere zurück und kam dabei auch auf die PlayStation-VR-Brille zu sprechen. Wie Yoshida verriet, war das erste Headset von Sony „der größte Spaß, den ich je hatte“.

Er erinnert sich, dass es zur Zeit der PlayStation 3 war, als „God of War“-Entwickler Santa Monica den dritten Teil der Action-Reihe als eine Art Demonstration für ein VR-Headset umsetzte und ihm vorführte. „Ich war Kratos. Das hat mich wirklich verblüfft“, so Yoshida. Daraufhin kam ihm die Idee, für die PS4-Generation ein eigenes VR-Headset zu entwickeln. Daraus entstand schließlich PlayStation VR.

„Es tut mir leid – PS VR2 wurde nicht zur PS2“

Auf die PS VR2 angesprochen lachte Yoshida zunächst, und schlug spaßig vor, das Gespräch lieber mit einem anderen Thema fortzusetzen. Doch dann entschuldigte er sich: „Es tut mir leid, ich habe mich geirrt – PS VR2 wurde nicht zur PS2“, sagte er schmerzlich. So ist es Sony mit der PlayStation 2 noch gelungen, ein erfolgreiches Nachfolgeprodukt zu etablieren, was mit der neuen VR-Brille nicht gelang.

Obwohl Yoshida 2019 seinen Posten als Präsident der SIE Worldwide Studios aufgab, in die Indie-Abteilung wechselte und wahrscheinlich keinen Einfluss mehr auf die PS VR2 hatte, fühlte er sich nun dazu verpflichtet, sich zu entschuldigen. Im Anschluss nannte er mit „Synapse“ und „Before Your Eyes“ noch zwei Titel, „die jeder, der eine PS VR2 hat, unbedingt ausprobieren sollte“.

Weshalb PS VR2 letztendlich scheiterte, konnte auch Yoshida nicht genau sagen, doch die Gründe sind vielfältig. Obwohl zum Launch des Headsets starke Spiele wie „Horizon: Call of the Mountain“, „Gran Turismo 7“ oder „Resident Evil Village“ zur Verfügung standen, ist es Sony nicht gelungen, dauerhaft qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern. Konkrete Verkaufszahlen der VR-Brille wurden ebenfalls nie von Sony genannt.

Nichtsdestotrotz verfügt die PS VR2 nach wie vor über einen Kreis treuer Anhänger, die sich durch die Unterstützung von Drittherstellern noch immer über einen stetigen Nachschub an Spielen freuen können. So wurden zuletzt auch Titel wie „Metro Awakening“ oder „Alien: Rogue Incursion“ für die PlayStation VR2 veröffentlicht.

