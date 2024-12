PS VR2: Hand-Tracking-Demo demonstriert Steuerung ohne Controller

Auf der Siggraph Asia 2024 in Tokio präsentierte Sony ein neues Feature für PlayStation VR2, auf das die Entwickler mit der aktuellen Version des PS5-Entwickler-Kits Zugriff erhalten. Die Rede ist vom sogenannten Hand-Tracking, das bereits von diversen anderen VR-Headsets unterstützt wird.

Vor wenigen Tagen verdeutlichte Sony, dass das Unternehmen PlayStation VR2 trotz der offenbar enttäuschenden Verkaufszahlen noch nicht aufgegeben hat.

Stattdessen stellte Sony pünktlich zum startenden Weihnachtsgeschäft einen Trailer bereit, in dem uns diverse aktuelle PSVR2-Highlights präsentiert wurden. Ergänzend dazu könnte uns in Kürze eine interessante neue Mechanik ins Haus stehen, die Sony in dieser Woche auf der Siggraph Asia 2024 vorstellte.

Die Messe im japanischen Tokio nutzte Sony nämlich, um eine Hand-Tracking-Demo zu PlayStation VR2 zu präsentieren, in der es möglich ist, das Spielgeschehen ohne einen Controller zu steuern.

Das neue Feature in Aktion

Wie ein von „PlayStation VR News“ veröffentlichtes Video verdeutlicht, präsentierte Sony das Hand-Tracking von PlayStation VR2 anhand eines Minispiels. Weitere technische Details zu der Funktion lieferte eine offizielle Beschreibung, die an den Demoständen angebracht war.

Demnach setzt PlayStation VR2 auf eine Tracking-Rate von 60 Bildern die Sekunde. Dadurch ist Sonys VR-Headset in der Lage, die Handbewegungen der Spieler „flüssig und mit einer geringen Latenz“ in das jeweilige Spiel zu übertragen.

PlayStation VR2 hand tracking in action. #PSVR2 pic.twitter.com/THPXkuJfqg — PlayStation VR News (@PS4VRNews) December 4, 2024

Laut der offiziellen Beschreibung soll die Handverfolgungstechnologie zwölf Arten von Gesten erkennen können. Gleichzeitig betont Sony, dass für die Nutzung beziehungsweise Einbindung des Hand-Trackings in das Spielgeschehen keine zusätzliche Hardware benötigt wird.

Entwickler erhalten mit der neuesten Version des PS5-Entwickler-Kits Zugriff auf das Feature.

Sony schließt eine Lücke zur Konkurrenz

Da Sony das Hand-Tracking bislang nicht offiziell ankündigte, ist noch unklar, wann wir mit den ersten Spielen rechnen dürfen, die Gebrauch von der Technologie machen. Auch eine Anfrage seitens Eurogamer zu diesem Thema ließ Sony leider unbeantwortet.

So oder so verdeutlicht die Präsentation des Hand-Trackings zumindest, dass Sony PlayStation VR2 nach wie vor weiterentwickelt und in Sachen Features zur Konkurrenz aufschließt.

Bei anderen VR-Headsets wie Meta Quest 2 oder Meta Quest 3 gehört das Hand-Tracking mittlerweile nämlich zu den standardmäßigen Features. Zukünftig kommen also auch Spieler auf PlayStation VR2 in den Genuss dieser Technologie, die die Spielerfahrung in der virtuellen Realität noch einmal intensivieren dürfte.

PSVR2 erschien im Februar 2023 für die PS5. In diesem Sommer folgte zudem ein Adapter, der es euch ermöglicht, das VR-Headset am PC zu nutzen. Hier stehen allerdings nicht alle Features von PSVR2, die ihr von der PS5 kennt, zur Verfügung.

