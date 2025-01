PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche – Star Wars, Ender Magnolia und mehr

Kommende Woche erscheinen einige neue Spiele für PS5 und PS4. Zu den Highlights gehören unter anderem das 2D-Action-RPG “Ender Magnolia: Bloom in the Mist", das mythologisch inspirierte “The Tale of Bistun" und das Star-Wars-Arcade-Spiel “Jedi Power Battles”.

Gaming-Fans erhalten in der kommenden Woche weiteren Software-Nachschub, auch wenn die ganz großen Blockbuster des Jahres noch auf sich warten lassen. Neben einer Mischung aus Action, Rollenspiel und Strategie bietet das Line-up auch einen neu aufgelegten Ausflug in die vergangene Zukunft.

Neuerscheinungen der Woche vom 20. bis 26. Januar 2025 in der Übersicht

Im Laufe der Woche erscheinen mehrere Titel für die PlayStation-Plattformen PS4 und PS5. Besonders im Fokus stehen die Neuauflage des “Star Wars”-Spiels “Jedi Power Battles”, das Dark-Fantasy-RPG “Ender Magnolia: Bloom in the Mist” und das erzählerische Abenteuer “The Tale of Bistun”. Das war aber längst nicht alles, wie die folgende Übersicht verdeutlicht.

Dienstag, 21. Januar 2025

Drug Trader Simulator (PS4)

(PS4) RoboDunk (PS5)

(PS5) The Tale of Bistun (PS5, PS4)

Mittwoch, 22. Januar 2025

Aquarun (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Disorder (PS5)

(PS5) Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Mika and the Witch’s Mountain (PS5, PS4)

Donnerstag, 23. Januar 2025

Dreamcore (PS5)

(PS5) Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Street Food Restaurant Simulator (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Sword of the Necromancer: Resurrection (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Synduality: Echo of Ada (PS5)

Nachfolgend Informationen zu ausgesuchten Neuerscheinungen der Woche:

Star Wars: Episode I – Jedi Power Battles

Die Neuauflage des klassischen Side-Scroller-Arcade-Action-Spiels führt Spieler zurück nach Theed, wo sie gegen Droiden und Kreaturen aus “Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung” kämpfen. Mit Lichtschwertangriffen und Machtfähigkeiten gilt es, den königlichen Palast zurückzuerobern.

Zu den Features gehören:

Spielbare Charaktere: Unter anderem Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Plo Koon, Adi Gallia sowie freischaltbare Figuren wie Darth Maul, Königin Amidala und ein Kampfdroide.

Zwei-Spieler-Koop-Modus für die gesamte Kampagne sowie Bonus-Minispiele.

Anpassbare Steuerung und wechselbare Lichtschwertfarben.

Unterstützung klassischer Cheat-Codes sowie neue Inhalte zum 25. Jubiläum des Spiels.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Das Dark-Fantasy-2D-Action-RPG “Ender Magnolia: Bloom in the Mist” spielt in Rauchland, einer einst mächtigen Nation, die durch toxische Dämpfe ins Chaos gestürzt wurde. Spieler übernehmen die Rolle von Lilac, einer als Stimmer bekannten Figur, die gegen wahnsinnige Homunkuli kämpft und versucht, die Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit herauszufinden.

Darauf können sich Spieler einstellen:

Erkundung verfallener Städte, Labore und Fabriken in einer von Magie und Industrialisierung geprägten Welt.

Überarbeitetes Kampfsystem mit bis zu 30 Fertigkeiten zur individuellen Anpassung des Spielstils.

Umfangreiche Ausrüstungsoptionen und Relikte für strategische Tiefe.

Dynamischer Schwierigkeitsgrad und vertiefte Charakterinteraktionen.

Soundtrack des renommierten Musikprojekts Mili, das bereits den Vorgänger “Ender Lilies” vertonte.

The Tale of Bistun

“The Tale of Bistun”, ein erzählerisch geprägtes Action-Adventure, basiert auf dem persischen Epos “Khosrow und Shirin” aus dem 12. Jahrhundert. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Steinmetzes mit Gedächtnisverlust, der sich dem mysteriösen Mount Bistun stellt, um seine Vergangenheit aufzudecken.

Einige der Features von „The Tale of Bistun“:

Wechsel zwischen realer Welt und dem magischen Reich der Offenbarungen.

Dynamische Nahkämpfe und magische Fähigkeiten im Kampf gegen feindliche Kreaturen.

Inspirierte Landschaften des antiken Mesopotamiens mit mythologischen Einflüssen.

Gravur-Mechanik zur Erschaffung eines persönlichen Vermächtnisses.

Darüber hinaus werden in der kommenden Woche die Januar-Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Um welche Games es sich handelt, verrät die hier verlinkte Übersicht.

