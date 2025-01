PS Plus Extra/Premium: Januar-Spiele für PS5 und PS4 bekannt

Am frühen Mittwochabend enthüllte Sony die neuen Spiele, die im Januar 2025 auf Abonnenten der PlayStation-Plus-Tarife Extra und Premium warten. Um welche Neuzugänge es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vor etwas über einer Woche schaltete Sony die neuen Essential-Titel für den Monat Januar 2025 frei. Mitglieder der entsprechenden Stufe von PlayStation Plus können diese Titel dauerhaft ihrer Bibliothek hinzufügen. Verfügbar sind sie allerdings nur so lange, wie das Abonnement aktiv ist.

Heute um 17.30 Uhr schob Sony nun die Ankündigung der Januar-Spiele von PS Plus Extra und PS Plus Premium nach. Diesmal dürfen sich die angesprochenen Kunden über insgesamt 11 neue Titel freuen.

Zu den interessantesten Neuzugängen für die PS4 und die PS5 zählen sicherlich „God of War Ragnarök“, „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ und „Atlas Fallen: Reign Of Sand“. Ebenfalls ist die im Abo enthaltene Klassiker-Bibliothek wieder um einen Titel angewachsen. Welche Namen euch im Januar genau zum Zocken animieren sollen, zeigt euch die folgende Übersicht.

PS Plus Extra & Premium – alle Januar-Spiele in der Übersicht

Katalog von PS Plus Extra/Premium:

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Katalog von PS Plus Premium – PS VR2 & Classics:

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

Achtung: Noch nicht spielbar

Zumal diese Titel lediglich angekündigt wurden, können sie derzeit noch nicht aus dem PlayStation-Store geladen werden. Stattdessen müssen sich Abonnenten noch eine weitere Woche gedulden. Die Freischaltung der oben aufgeführten Spiele wird erst am 21. Januar 2025 erfolgen, voraussichtlich vor 11 Uhr am Vormittag.

Jedoch können PS-Plus-Abonnenten der Stufen Extra und Premium die Zeit bis dahin nutzen, die bevorstehenden Abgänge nachzuholen. Denn in der kommenden Woche werden wieder mehrere Titel das Abonnement verlassen.

Untenstehend erfahrt ihr die monatlichen Spiele bei PS Plus im Januar 2025:

Wer sich in der Welt von PlayStation Plus übrigens nicht gut auskennen sollte, dem sei unsere ausführliche Übersicht ans Herz gelegt. Dieser entnehmt ihr alle wichtigen Infos zu den Inhalten, Preisen und Features der drei unterschiedlichen Tarife des Sony-Dienstes.

