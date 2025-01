PS5 & PS4: Sale im PSN – 10 Highlights mit mindestens Metascore 80

Auch in diesen Tagen lockt der PlayStation Store mit einem ganzen Schwung an Sonderangeboten. Darunter diversen Highlights, die es auf Metacritic auf einen Score von mindestens 80 brachten und aktuell für kleines Geld erworben werden können.

Wer auf der Suche nach dem einen oder anderen Schnäppchen sein sollte, wird im PlayStation Store Woche für Woche fündig.

Wie ein Blick auf die aktuellen Deals verrät, locken zur Zeit diverse Titel zum Sparpreis. Darunter Hits, die es auf Metacritic auf einen Score von 80 oder mehr Punkten brachten. Wie wäre es beispielsweise mit Insomniac Games‘ Action-Plattformer „Ratchet & Clank Rift Apart“?

Dieser wurde um 50 Prozent im Preis reduziert und ist im PlayStation Store aktuell für 39,99 Euro erhältlich. Ein weiterer Titel, der um 50 Prozent im Preis sank, ist die „Nioh Collection“. Diese enthält die technisch aufpolierten PS5-Versionen beider „Nioh“-Abenteuer.

Ein RPG-Klassiker, blutige Action und mehr

Die prozentual größte Preissenkung in Höhe von 87 Prozent erfuhr „Mortal Kombat 11 Ultimate“. Das Komplettpaket des blutigen Prüglers können sich interessierte Spieler für gerade einmal 7,79 Euro sichern.

Neben dem Hauptspiel umfasst die „Ultimate“-Version alle Zusatzinhalte wie die beiden Kombat-Packs oder die „Aftermath“-Erweiterung. Ein weiteres Paket, das das Hauptspiel und alle DLCs enthält, sinkt in diesen Tagen um 75 Prozent im Preis.

Die Rede ist von der „The Elder Scrolls 5 Skyrim: Special Edition“, die zum Preis von 9,99 Euro auf Käufer wartet.

An Anhänger von Indie-Titeln wird ebenfalls gedacht. Solltet ihr beispielsweise „Dead Cells“ noch nicht gespielt haben, dann könnt ihr den Action-Titel aktuell für 12,49 Euro nachholen. Dies entspricht einer Ersparnis von 60 Prozent.

Während „Bonfire Peaks“ für 7,19 Euro (-60 Prozent) angeboten wird, sinkt der Preis der „Shantae Half-Genie Hero Ultimate Edition“ um die Hälfte und somit auf 14,99 Euro.

PS Plus-Abonnenten sparen zusätzlich

Ein weiteres Rollenspiel, das im Zuge der laufenden Deals mit einem Angebotspreis lockt, ist „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“. Die RPG-Neuauflage aus dem Hause Atlus wandert für 35,99 Euro und somit mit einem Rabatt in Höhe von 40 Prozent in den Warenkorb.

Abschließend warten zwei Deals, bei denen Spieler mit einer laufenden PlayStation Plus-Mitgliedschaft gleich doppelt sparen.

Zum einen haben wir es hier mit dem Stealth-Strategy-Spiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ zu tun, das eine Preissenkung auf 25,99 Euro erfuhr. Bei einer laufenden Mitgliedschaft von PS Plus reduziert sich der Preis auf 23,99 Euro. Den Schlusspunkt setzt der „This War of Mine Final Cut“, der mit dem Angebotspreis von 4,99 Euro beziehungsweise 2,99 Euro (inkl. PlayStation Plus) lockt.

Da die aktuellen Angebote bis zum 30. Januar 2025 um 0:59 Uhr gültig sind, könnt ihr euch mit euren Kaufentscheidungen ein wenig Zeit lassen.

