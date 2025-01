PS Plus Extra/Premium: Im Februar 2025 verlassen weitere Spiele das Abo – Erste Titel bekannt

PS Plus Extra/Premium:

In der letzten Woche stellte uns Sony Interactive Entertainment die neuen Titel vor, die Abonnenten der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium ab heute herunterladen können.

Wie es bereits in den letzten Monaten der Fall war, tauchte passend dazu auch eine Liste mit ersten Spielen auf, die Sony Interactive Entertainment im nächsten Monat aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium entfernt. Die besagten Titel werden parallel zur Freischaltung der Neuzugänge für den Monat Februar 2025 entfernt.

Dieses Mal sind vor allem Fans von Rollenspielen betroffen. Unter anderem müssen nämlich gleich mehrere Ableger von Bandai Namco Games‘ „Tales of“-Reihe weichen. Darunter „Tales of Arise“ aus dem Jahr 2021 sowie das technisch überarbeitete Remaster zum beliebten „Tales of Vesperia“.

Welche Titel Sony Interactive Entertainment sonst noch entfernt, verrät euch die folgende Übersicht.

Diese Spiele müssen im Februar weichen

The Outer Worlds: Spacers Choice Edition

Outriders

Scarlet Nexus

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Arise

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Für gewöhnlich bleibt es bei den ersten Spielen, die in der entsprechenden Sektion im PlayStation Store auftauchen, nicht. Stattdessen wurden die Listen in der Vergangenheit immer wieder durch weitere Titel ergänzt, die im Folgemonat weichen müssen.

Sollte die finale Liste vorliegen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Nach der heutigen Freischaltung der Extra- und Premium-Titel für den Januar 2025 erwartet uns als nächstes die offizielle Ankündigung des Essential-Line-Ups des kommenden Monats. Die PS Plus-Essential-Titel für den Februar 2025 enthüllt Sony am letzten Mittwoch des Monats und somit voraussichtlich am 29. Januar gegen 17:30 Uhr.

Die Freischaltung wiederum erfolgt traditionell am ersten Dienstag eine Monats gegen 11 Uhr. Im Fall der neuen Essential-Titel wäre dies der 4. Februar 2025.

Neulingen in der Welt von PlayStation Plus legen wir unser ausführliches Special ans Herz. Dieses liefert euch alle wichtigen Infos zu den Inhalten, exklusiven Features und Preisen der drei Stufen Essential, Extra und Premium.

