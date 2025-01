The Witcher: Konzert-Tour kommt 2025 nach Deutschland - Termine und Städte

Der Release von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erfolgte bereits 2015 und liegt somit schon zehn Jahre zurück. Um das bevorstehende Jubiläum des beliebten Action-Rollenspiels in diesem Jahr ausreichend zu feiern, wird man mit einem Konzert ein einzigartiges Live-Event auf die Beine stellen, dass 2025 auf Welttournee gehen wird.

Dabei wird die Konzert-Tour zu „The Witcher“ auch bei uns in Deutschland Halt machen und hierzulande gleich mehrere Shows veranstalten. Musikbegeisterte Fans vom Hexer können sich die entsprechenden Tickets bereits in Kürze sichern.

The Witcher geht auf Konzert-Tour

Um mit den Konzerten zu „The Witcher“ ein immersives Erlebnis zu erschaffen, werden die Verantwortlichen eine Mischung aus beeindruckenden Bildern und Gameplay aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ im Zusammenspiel mit den atemberaubenden Klängen eines Orchesters bieten. Dadurch sollen die „The Witcher“-Konzerte in Verbindung mit traditionellen und modernen Instrumenten eine emotionale Reise durch die Geschichte des erfolgreichen Spiels liefern.

Der bekannte Soundtrack von „The Witcher 3“ wurde vom verantwortlichen Komponisten Marcin Przybylowicz für die Konzertreihe extra neu arrangiert, während jedes Stück genau so gespielt werden soll, wie es sich Entwickler CD Projekt Red vorgestellt hat. Der Startschuss für die Tour fällt am 20. August 2025 auf der gamescom in Köln, wo ein Eröffnungskonzert stattfinden wird. Im November folgen weitere Shows unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München.

The Witcher in Concert – Tourdaten 2025 im Überblick:

20. August – Köln, Gamescom

– Köln, Gamescom 5. November – London, Eventim Apollo

– London, Eventim Apollo 7. November – Manchester, The Hall – Aviva Studios

– Manchester, The Hall – Aviva Studios 9. November – Amsterdam, Afas Live

– Amsterdam, Afas Live 10. November – Paris, Le Grand Rex

– Paris, Le Grand Rex 11. November – Antwerpen – Stadsschouwburg

– Antwerpen – Stadsschouwburg 12. November – München, Olympiahalle

– München, Olympiahalle 14. November – Frankfurt, Jahrhunderthalle

– Frankfurt, Jahrhunderthalle 15. November – Wien, Stadthalle

– Wien, Stadthalle 16. November – Berlin, Tempodrom

– Berlin, Tempodrom 17. November – Hamburg, Barclays Arena

– Hamburg, Barclays Arena 19. November – Kopenhagen, K.B. Hallen

– Kopenhagen, K.B. Hallen 20. November – Stockholm, Annexet

Außerdem soll die „The Witcher“-Konzertreihe auch nach Nordamerika und weitere europäische Länder wie beispielsweise Polen reisen. Die entsprechenden Termine sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Vorverkauf der Tickets beginnt in Kürze

Um sich Tickets für die ersten „The Witcher“-Konzerte in Europa zu sichern, wird der Vorverkauf bereits ab nächsten Freitag, dem 24. Januar 2025, um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten. Um die möglichen Warteschlangen zu umgehen, können sich Interessenten für den Newsletter auf der offiziellen Webseite anmelden. Schon bald wird ein exklusiver Vorverkaufscode an alle Abonnenten versendet.

Zusätzlich gilt zu beachten, dass das Eröffnungskonzert zwar im Rahmen der diesjährigen Gamescom in Köln stattfinden wird, aber ein separates Konzert-Ticket benötigt wird. Ein Ticket für die Spielemesse ist für den Besuch des Konzerts allerdings nicht notwendig.

