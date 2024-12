The Witcher 4: Nun doch! Geralt ist dabei, aber was macht er dort? 

Nachdem „The Witcher 4“ mit einem ersten Trailer auf den Game Awards 2024 angekündigt wurde, steht fest: Ciri wird in der neuen Hexer-Saga die Hauptrolle übernehmen. Doch wie Entwickler CD Projekt Red nun in einem Interview verraten hat, wird auch Geralt von Riva wieder mit dabei sein.

Im kommenden „The Witcher 4“ wird Ciri die neue Hauptrolle übernehmen und somit den altbekannten und allseits beliebten Hexer Geralt von Riva ablösen. Das hat auch der erste Trailer zu „The Witcher 4“ gezeigt, der im Rahmen der Game Awards 2024 seine Premiere feierte. Doch gänzlich wird Geralt wohl doch nicht verschwinden.

Wie Entwickler CD Projekt Red nun nämlich in einem Interview mit IGN verraten hat, wird Geralt auch einen Auftritt in „The Witcher 4“ haben. Allerdings hüllen sich die Verantwortlichen noch im Schweigen, was die genaue Rolle des alten Hexers im kommenden Action-Rollenspiel betrifft.

Geralt wird in „The Witcher 4“ dabei sein

Bereits während der Ankündigung von „The Witcher 4“ auf den Game Awards 2024 war Geralt am Ende des Enthüllungstrailers kurz zu hören: „Es ist Zeit für eine neue Saga, wir sehen uns auf dem Weg“, ließ sein Synchronsprecher Doug Cockle mit gewohnt grimmiger Stimme verlauten. Doch wie genau das Wiedersehen mit Geralt in „The Witcher 4“ ausfallen wird, lässt sich bislang nur vermuten.

„Geralt wird im Spiel erscheinen, aber wir wollen seine Rolle nicht genau verraten. Ihr müsst noch etwas warten, um mehr zu erfahren“, bestätigte Entwickler CD Projekt Red. Am Ende der finalen „Blood and Wine“-Erweiterung für „The Witcher 3“ setzte sich Geralt bekanntlich auf einem Weingut in Toussaint zu Ruhe. Dass Geralt aber auch nach seinem Ruhestand noch einmal zum Silberschwert greifen wird, lässt sich den Entwicklern zufolge schon jetzt der entsprechenden Buchvorlage entnehmen.

Geralt-Sprecher wurde von CD Projekt Red gerügt

Erste Hinweise darüber, dass Geralt auch in „The Witcher 4“ eine Rolle spielen wird, gab es bereits im Sommer. Damals hatte sein Synchronsprecher Doug Cockle entsprechende Gerüchte gestreut. Im Nachhinein wurde Geralts Stimme dafür auch von Entwickler CD Projekt Red gerügt und ruderte mit seinen Aussagen zurück.

Bis wir mehr über Geralts Auftritt in „The Witcher 4“ erfahren werden, wird höchstwahrscheinlich aber noch einige Zeit vergehen. Das Action-Rollenspiel hat erst kürzlich die Phase der Vollproduktion erreicht und ein Release-Termin scheint noch in weiter Ferne. In jedem Fall versprechen die Entwickler, dass das kommende Dark-Fantasy-Epos noch „besser, größer und großartiger als The Witcher 3“ werden soll.

