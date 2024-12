The Witcher 4: Warum ist Ciri die neue Protagonistin? CD Projekt klärt auf

Die Game Awards 2024 begannen mit einem wahren Paukenschlag, als urplötzlich der Reveal-Trailer zu „The Witcher 4“ über den Bildschirm flimmerte. Schnell war klar: Geralt von Riva wurde offenbar in Rente geschickt und stattdessen wird seine Schülerin und Ziehtochter Ciri die Hauptrolle übernehmen und somit in die Fußstapfen des legendären Hexers treten.

Da „The Witcher 4“ den Beginn einer neuen Saga darstellen wird, lag es für die Entwickler von CD Projekt Red nahe, auch einen neuen Protagonisten zu wählen. Dabei fiel die Wahl auf Ciri. Und wie die Kollegen von GamesRadar nun berichten, stand diese Entscheidung laut Game Director Sebastian Kalemba auch schon seit „sehr langer Zeit“ fest.

„Wir wussten von Anfang an, dass es Ciri sein muss“

Wie Kalemba weiter ausführte, war es ein großartiges Gefühl endlich enthüllen zu können, dass Ciri in „The Witcher 4“ „im Herzen der Geschichte“ stehen würde. „Seit langer Zeit wussten wir, dass wir Ciri zur Protagonistin von The Witcher 4 machen wollten; es fühlte sich einfach natürlich für uns an und wir glauben, dass Ciri es verdient hat.“, so der Game Director.

Das sieht auch Tomasz Marchewka, seines Zeichens Story Director von „The Witcher 4“, genauso: „Von Anfang an wussten wir, dass es Ciri sein musste – sie ist ein sehr komplexer Charakter, und es gibt so viel über sie zu erzählen.“ Weiter heißt es: „Sie ist bekannt, aber gleichzeitig auch frisch. Und sie ist einfach ein Badass.“

Außerdem fügte Executive Producer Malgorzata Mitrega hinzu, dass Ciri „eine würdige Nachfolgerin für den Titel des nächsten Hexers ist […] sie ist offen, neugierig und zieht Menschen an, sehnt sich nach Verbindung und Verständnis. Dies eröffnet unbekanntes Territorium im Storytelling.“

Release höchstwahrscheinlich noch in weiter Ferne

Bis wir mit Ciri in „The Witcher 4“ schließlich auf Monsterjagd gehen können, müssen wir uns aber höchstwahrscheinlich noch ein paar Jahre gedulden. Zwar schreitet die Entwicklung des Action-Rollenspiels gut voran, doch wie CD Projekt Red bekannt gegeben hat, habe man erst kürzlich mit der Vollproduktion von „The Witcher 4“ begonnen.

Ein genauer Release-Termin- oder -Zeitraum ist dementsprechend noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz verfolgen die Entwickler wieder einmal ehrgeizige Ziele und so soll das kommende Dark-Fantasy-Epos noch „besser, größer und großartiger als The Witcher 3“ werden.

