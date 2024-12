The Witcher: Wie alt ist Geralt von Riva? Für die Bücher gibt es eine offizielle Antwort

„The Witcher“ hat viele Fans. Und da die Serie sowohl als Spiel-, Serien- und Buchreihe erhältlich ist, gibt es eine Vielzahl von Abweichungen. Ein Widerspruch befasst sich mit dem Alter des Hexers Geralt von Riva. Während es in den Büchern mittlerweile feststeht, weichen die Videospiele davon ab.

Kurzgeschichte lüftet das Alter des Hexers in den Büchern

Am 29. November 2024 erschien eine neue Kurzgeschichte der Geralt-Saga. Laut „Rozdroże kruków“ (zu Deutsch etwa: „Kreuzung der Raben“), soll Geralt von Riva im Jahr 1211 geboren sein. Zu Beginn des ersten Buches wäre er damit 37 Jahre alt.

Sein gräulich meliertes Haar geht indes auf eine Kräuterprobe zurück, die ihm und zehn Jungen einst verabreicht wurde. Durch diese Probe wurde er zwar schneller und stärker als ein normaler Mensch, allerdings verlor er daraufhin alle Farbpigmente. Im Roman „Die Dame vom See“ wiederum soll Geralt bereits 57 Jahre alt sein.

Damit ist er, ganz anders als in den Spielen, nicht älter als ein gewöhnlicher Mensch. Es kommt dadurch zu einer weiteren Kontroverse mit seiner großen Liebe Yennefer von Vengerberg. Laut den Spielen soll sie lediglich ein „paar Jahre älter“ sein. In den Büchern wird hingegen ein Altersunterschied von 38 Jahren erreicht.

Zum Zeitpunkt des Kennenlernens wäre Yennefer 75 Jahre alt, da sie 1173 geboren ist. In Bezug auf die Netflix-Serie wird das Jahr 1192 angegeben, was sie 18 Jahre jünger macht als ihre Buchversion. Die Serienversion von Geralt hingegen wurde 1160 geboren. Im Finale der dritten Staffel kommt er damit ungefähr auf 106 Jahre.

Laut Gamerant lässt sich Geralts Alter in den Büchern dank der neusten Angabe wie folgt einordnen:

Buch Jahr Alter Der letzte Wunsch 1248 37 Zeit des Sturms 1250 39 Das Schwert der Vorsehung 1262 51 Das Erbe der Elfen 1267 56 Die Zeit der Verachtung 1267 56 Feuertaufe 1267 56 Der Schwalbenturm 1267 56 Die Dame vom See 1268 57 Crossroads of Ravens 1229 18

Unterschiedliche Universen als Erklärung

Spieler von „The Witcher 3: The Wild Hunt“ dürften sich daran erinnern: Im Spiel wird erwähnt, dass Geralt um die 100 Jahre alt ist. Doch hierbei handelt es sich um unterschiedliche Universen mit voneinander abweichenden Zeitlinien, was – zusammen mit der Netflix-Serie – reichlich Chaos in die Geburtsdaten bringt.

In CD Projekts „The Witcher“ wurde Geralt laut der Andeutung etwa im Jahr 1160 geboren, was offenbar auch der Gestaltung des Protagonisten angelastet werden kann. So gelten Hexer und Hexen (nicht nur) im Spiel als ausdauernde Wesen. Und 100-jährige Hexenmeister sehen in der Regel so aus, wie ein Mensch mittleren Alters.

Damit lassen sich die Worte von Vesemir besser erklären, denn dieser deutet an, dass Geralt zum Zeitpunkt von „The Witcher 3: Wild Hunt“ eben rund 100 Jahre alt ist. Würde man Geralt aus dem Buch in „The Witcher 3: Wild Hunt“ einsetzen, wären es 64 jugendliche Jahre. Vesemir selbst hat im Spiel offenbar fast 200 Jahre auf dem Buckel.

