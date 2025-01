Unknown 9 Awakening: Misserfolg führt zu Entlassungen und Projekt-Stopp – Entwickler-Statement

Im letzten Jahr erschien mit „Unknown 9: Awakening“ ein brandneues Action-Adventure, das trotz vielversprechender Ansätze letztendlich nicht überzeugen konnte. Nun führte der Misserfolg des Titels auch zu Entlassungen bei den Entwicklern und die Arbeiten am nächsten Projekt mussten gestoppt werden.

Mit „Unknown 9: Awakening“ wollten Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler Reflector Entertainment im vergangenen Jahr eine neue IP mit einem umfassenden Universum etablieren. Doch das vielversprechende Action-Adventure, dessen Protagonistin von Schauspielerin Anya Chalotra („The Witcher“) verkörpert wurde, konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

Nun zieht der Misserfolg von „Unknown 9: Awakening“ weitere Folgen für die Entwickler nach sich. So mussten nicht nur mehrere Mitarbeiter entlassen werden, sondern auch die Arbeiten am nächsten Projekt von Reflector Entertainment wurden mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Verkaufserwartungen wurden nicht erfüllt

Als Ursache für diese Entscheidung nannte Herve Hoerdt, seines Zeichens CEO von Entwickler Reflector Entertainment, dass die internen Verkaufserwartungen von „Unknown 9: Awakening“ nicht erfüllt werden konnten. Wie in der Stellungnahme auf LinkedIn außerdem bestätigt wurde, habe man die Entscheidung getroffen, „die weitere Arbeit an einem zukünftigen Projekt, das sich in der Konzeptionsphase befand, nicht zu genehmigen und diese Entwicklungslinie damit zu beenden“.

Weiter heißt es: „Diese Entscheidung steht in direktem Zusammenhang mit dem Scheitern des ehrgeizigen und mutigen ersten Projekts des Studios, einer neuen IP mit einem reichhaltigen transmedialen Universum. Die Leistung der Veröffentlichung entsprach nicht den Erwartungen des Unternehmens, nach zahlreichen Zeitplananpassungen und Investitionen, sowohl finanziell als auch anderweitig, und rechtfertigte keine weitere Erforschung dieses Universums.“

Fokus ab sofort auf einzelne Projekte

Welche Teile des Teams von den jüngsten Entlassungen bei Reflector Entertainment genau betroffen sind, nannte das Studio nicht. Neben den Entwicklern werden aber auch Mitarbeiter aus dem Backoffice-Bereich entlassen, da man die eigenen Support-Teams umstellen werde. Zudem wolle man sich ab sofort auf die Entwicklung einzelner Projekte konzentrieren und nicht mehr an mehreren Titeln gleichzeitig arbeiten.

Ebenso prüfe man die Möglichkeit, Teile des Personals einem anderen Projekt zuzuweisen, das „auf einem bestehenden geistigen Eigentum von Bandai Namco basiert“ und „sich sehr gut entwickelt“ hat. Wie Hoerdt in seinem Statement abschließend versicherte, werden die betroffenen Mitarbeiter von Reflector entsprechende Abfindungen sowie Leistungen der Krankenversicherung und bei Bedarf auch psychologische Unterstützung und weitere Hilfe erhalten.

