Xbox Game Pass: Weitere Januar-Spiele samt Sniper Elite Resistance angekündigt

Am 7. Januar hatte Microsoft die ersten neuen Spiele im Xbox Game Pass bekanntgegeben. Heute, am 21. Januar, ließ das Tech-Unternehmen die Ankündigung über die weiteren Januar-Titel folgen. Alle in diesem Rahmen genannten Spiele werden innerhalb der nächsten Tage für Abonnenten verfügbar sein.

Namen, die aus der bevorstehenden Welle hervorzuheben sind, umfassen das Scharfschützen-Spiel „Sniper Elite Resistance“, das Action-Adventure „Eternal Strands“ sowie das Rollenspiel „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“. Mit dem Open-World-Abenteuer „Tchia“ kommen ab morgen auch die Indie-Fans unter euch voll auf ihre Kosten.

Natürlich ist die Liste der kommenden Januar-Spiele im Xbox Game Pass noch weitaus umfangreicher. Welche Titel außerdem demnächst verfügbar sein werden, entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Das sind die nächsten Januar-Spiele im Xbox Game Pass

Ab sofort:

Lonely Mountain: Snow Riders

Verfügbarkeit: Cloud, PC, Xbox Series X/S

Cloud, PC, Xbox Series X/S Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

22. Januar:

Flock Verfügbarkeit: Konsole Enthalten in: Game Pass Standard

Gigantic: Rampage Edition Verfügbarkeit: Cloud, Konsole, PC Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Verfügbarkeit: Konsole Enthalten in: Game Pass Standard

Magical Delicacy Verfügbarkeit: Konsole Enthalten in: Game Pass Standard

Tchia Verfügbarkeit: Xbox Series X/S Enthalten in: Game Pass Standard

The Case of the Golden Idol Verfügbarkeit: Konsole Enthalten in: Game Pass Standard

Starbound Verfügbarkeit: Cloud, Konsole Enthalten in: Game Pass Ultimate, Game Pass Standard



28. Januar:

Eternal Strands Verfügbarkeit: Cloud, Konsole, PC Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Orcs Must Die! Deathtrap Verfügbarkeit: Cloud, PC, Xbox Series X/S Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



29. Januar:

Shady Part of Me

Verfügbarkeit: Cloud, Konsole, PC

Cloud, Konsole, PC Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. Januar:

Sniper Elite: Resistance Verfügbarkeit: Cloud, Konsole, PC Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



31. Januar:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector Verfügbarkeit: Cloud, PC, Xbox Series X/S Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



4. Februar (Bonus):

Far Cry New Dawn Verfügbarkeit: Cloud, Konsole, PC Enthalten in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard



Mit dem Game Pass läuft es nicht ganz so, wie Microsoft es sich vorgestellt hat:

Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst von Microsoft, der Zugang zu einer großen Auswahl an Spielen für Xbox-Konsolen, PCs und Cloud-Gaming bietet. Gegen eine monatliche Gebühr können Abonnenten Spiele herunterladen, streamen und spielen.

Für Konsole und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat, der Game Pass Ultimate bietet für 14,99 Euro pro Monat zusätzlich Zugang zu EA-Play-Titeln und Xbox Live Gold (benötigt für Online-Multiplayer).

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren