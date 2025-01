Party Animals: PS5-Termin angekündigt – Launch mit einem neuen Modus

Vergangene Woche haben Publisher Source Technology und Entwickler Recreate Games die PS5-Version von „Party Animals“ angekündigt, nachdem das physikbasierte Koop-Prügelspiel bislang nur für Xbox-Konsolen und den PC erhältlich war.

Nun haben die Verantwortlichen auch den Release-Termin für die PlayStation-5-Fassung bekannt gegeben und demnach müssen sich Multiplayer-Fans nicht mehr lange gedulden. Außerdem wird mit der Veröffentlichung der PS5-Version von „Party Animals“ auch ein neuer Spielmodus Einzug erhalten.

Party Animals für PS5 erhält Release-Termin

Demnach wird „Party Animals“ bereits am morgigen Donnerstag, dem 23. Januar 2025, für die PlayStation 5 erscheinen und zum Download erhältlich sein. Um für noch mehr Abwechslung zu sorgen, hat Entwickler Recreate Games mit dem sogenannten „Crisis“-Modus auch eine neue Spielvariante eingeführt. Diese scheint an den Multiplayer-Hit „Among Us“ angelehnt zu sein.

So sind die Spieler von „Party Animals“ im neuen Spielmodus auf einem Raumschiff unterwegs, auf dem diverse Arbeiten erledigt werden müssen. Allerdings befindet sich unter der Mannschaft auch ein schwarzes Schaf, das für Sabotage sorgt und versucht, heimlich die anderen Mitspieler auszuschalten. Um einen ersten Eindruck zum neuen „Crisis“-Modus von „Party Animals“ zu liefern, wurde ein passender Trailer veröffentlicht.

Physik-basierter Multiplayer-Spaß

„Party Animals“ wurde ursprünglich am 20. September 2023 veröffentlicht und biete jede Menge kooperativen Mehrspieler-Spaß. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen dabei die physikbasierten Prügeleien, in denen es nicht selten zu ungewollten und komischen Bewegungen kommen kann, während spaßiges Chaos vorprogrammiert ist. Während an einem Bildschirm bis zu vier Spieler antreten können, erhöht sich die maximale Teilnehmeranzahl im Online-Modus auf acht Personen.

Neben den klassischen Scharmützeln bietet „Party Animals“ aber auch noch eine Vielzahl anderer Modi, beispielsweise bekannte Varianten wie Capture the Flag oder King of the Hill. Im Kart-Modus können sich die Spieler außerdem wilde Rennen inklusive Power-ups liefern, während Physik-Herausforderungen die unterschiedlichsten Aufgaben bieten. So müssen Parcours bewältigt, Bälle geworfen oder möglichst lange auf wackeligen Objekten balanciert werden.

