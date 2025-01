PS Plus Extra & Premium im Januar 2025: Neue Spiele für PS5 und PS4 zum Download bereit

PS Plus Extra & Premium im Januar 2025:

Sony hat die Januar-Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Abonnenten erhalten Zugang zu mehreren neuen Titeln für PS4 und PS5. Zudem wurden einige Spiele aus den Bibliotheken entfernt.

Zum Jahresbeginn erweitert Sony das Angebot von PS Plus Extra und Premium um mehrere Titel für PS4 und PS5. Dabei umfasst die Auswahl verschiedene Genres, darunter Action-Adventures und Strategiespiele. Ein Highlight für viele Spieler dürfte die Aufnahme von “God of War Ragnarök” in das Abo sein.

PS Plus Extra & Premium: Die neuen Spiele im Januar 2025

Insgesamt stehen neun neue Spiele für PS Plus Extra zur Verfügung, während PS Plus Premium zusätzlich zwei weitere Klassiker erhält. Die vollständige Liste der neuen Spiele für PS Plus Extra:

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

(PS5) SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sayonara Wild Hearts (PS4)

(PS4) ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Orcs Must Die 3 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Citizen Sleeper (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Poker Club (PS4)

Zusätzlich erhalten PS Plus Premium-Abonnenten Zugriff auf zwei weitere Games aus der Klassikerkategorie:

Indiana Jones und der Stab der Könige (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Medievil 2 (PS4, PS5)

Die Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium dürfen uneingeschränkt gespielt werden, solange sie sich in der Bibliothek befinden. Im Gegensatz zu Essential ist es nicht möglich, sie mit einer Aufnahme in die persönliche Bibliothek langfristig zu sichern.

Prognose: PS Plus im Februar 2025

Mit der Freischaltung der heutigen PS-Plus-Games ist der Januar für Abonnenten quasi abgeschlossen. Doch auch die Termine für Februar lassen sich vorhersagen. Basierend auf den bisherigen Veröffentlichungsmustern sind die folgenden Tage wahrscheinlich:

PS Plus Essential:

Ankündigung: 29. Januar 2025 um 17:30 Uhr

29. Januar 2025 um 17:30 Uhr Freischaltung: 4. Februar 2025 um 11:00 Uhr

PS Plus Extra & Premium:

Ankündigung: 12. Februar 2025 um 17:30 Uhr

12. Februar 2025 um 17:30 Uhr Freischaltung: 18. Februar 2025 meist vor 11:00 Uhr

Was ist PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein Abonnementdienst von Sony, der in drei Stufen unterteilt ist: Essential, Extra und Premium. Während die Essential-Stufe monatlich neue Spiele bietet, erweitern die Extra- und Premium-Stufen das Angebot um eine Spielbibliothek, die regelmäßig aktualisiert wird.

Premium-Abonnenten erhalten zusätzlich Zugriff auf klassische PlayStation-Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen. Ebenso sind ausgesuchte Inhalte von Sony Pictures Core dabei. Eine Übersicht über PS Plus Essential, Extra und Premium hält der verlinkte Artikel bereit.

